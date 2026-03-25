Durante la madrugada de este miércoles, personal del Destacamento Nahuel Huapi detuvo a cuatro hombres en un control preventivo sobre la Ruta Nacional 237. En el operativo se secuestró un arma de fuego, municiones y otros elementos vinculados a una presunta caza ilegal.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:25, a la altura del kilómetro 1623. Los policías advirtieron que una camioneta iluminaba los laterales de la ruta con una linterna, lo que despertó sospechas del personal.

Al detener el vehículo, los ocupantes dijeron estar de visita en la zona. Uno de ellos indicó portar un arma con documentación, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

Durante la requisa, los efectivos hallaron una carabina calibre 30-06 y municiones. También se incautaron visores nocturnos, linternas, baterías, cuchillos, bolsas de nylon, pasamontañas y guantes.

La Fiscalía de Villa La Angostura intervino de inmediato y ordenó la demora de los involucrados. Además, dispuso la requisa del vehículo y el secuestro de todos los elementos encontrados.

Los cuatro hombres fueron trasladados a la Comisaría 28° para su identificación. Quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación sobre la presunta caza ilega