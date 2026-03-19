Un negocio que parecía seguro terminó en una maniobra escandalosa: dos personas fueron acusadas de vender un terreno que no les pertenecía y quedarse con más de 21 mil dólares y 345 mil pesos, en un caso que ahora avanza en la Justicia de Cipolletti.

Según la acusación fiscal, todo comenzó con una puesta en escena convincente. Un hombre y una mujer se presentaron como responsables de una operación inmobiliaria, mostrando solvencia y una estructura aparentemente sólida. Así lograron que la víctima firmara un contrato para adquirir un lote donde proyectaba construir su vivienda.

El terreno estaba valuado en 70 mil dólares, con un anticipo de 10 mil en efectivo y un plan de 120 cuotas de 300 dólares. Sin embargo, detrás de ese esquema prolijo se escondía el engaño: el inmueble ofrecido no era de su propiedad.

A partir de ahí, la maniobra avanzó sin levantar sospechas. La víctima no solo entregó el dinero inicial, sino que continuó pagando durante meses. En total, abonó 36 cuotas que sumaron 11.100 dólares, además de un aporte adicional en pesos. El resultado fue un perjuicio económico que superó los 21 mil dólares más 345 mil pesos.

Pero con el paso del tiempo, la verdad empezó a salir a la luz. La promesa de acceso al terreno nunca se concretó, y tampoco hubo devolución del dinero. Según la Fiscalía, los acusados sabían desde el inicio que no podían cumplir con lo pactado, lo que configura una estafa con pleno conocimiento de la maniobra.

Por otro lado, la defensa intentó frenar el avance del caso y pidió que no se formularan cargos, argumentando falta de pruebas suficientes. Sin embargo, el juez de Garantías no hizo lugar a ese planteo y dio por válida la acusación, habilitando la apertura de la etapa penal preparatoria por cuatro meses.