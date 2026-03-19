Una comerciante de la ciudad de Cipolletti denunció una situación de inseguridad vivida en su local gastronómico, en el marco de una reunión de hinchas en las inmediaciones de un club de la zona.

Se trata de Karen Ortiz, responsable del bar “Hodor”, quien relató que un individuo ingresó a la cocina del establecimiento con la camiseta ensangrentada, aparentemente escapando de una pelea.

“Se nos metió un hincha con sangre en la camiseta a la cocina del bar. Escapando, lo tuvimos que echar y pedirle a los clientes que se retiren”, expresó.

Según su testimonio vertido en el sitio "Intrusos de la Política", el episodio obligó a interrumpir la actividad comercial y desalojar el lugar por razones de seguridad. Ortiz también manifestó su malestar por la reiteración de este tipo de situaciones:

“No es la primera vez en casi cinco años que estoy acá, pero sí la primera de este 2026. No estamos para cerrar en cada juntada del club”, dijo indignada.

La comerciante cuestionó además la falta de control en este tipo de convocatorias, señalando que “es lamentable que el club aliente y convoque a los hinchas, pero nadie cuide nada”. En ese sentido, remarcó el impacto negativo que estos hechos generan en los trabajadores y vecinos del sector:

“Queremos trabajar tranquilos, no estar pendientes de que los hinchas decidan pelear”, se lamentó.

Finalmente, Ortiz calificó lo sucedido como “una vergüenza” y sostuvo que estos encuentros “deberían ser algo para celebrar”, pero terminan afectando la convivencia y la actividad económica en parte de la ciudad. El episodio vuelve a poner en debate la necesidad de mayores medidas de prevención y seguridad en eventos que congregan a grupos numerosos, especialmente en zonas comerciales donde el normal desarrollo de la actividad se ve comprometido.