Las estafas digitales cambiaron de forma y encontraron nuevas puertas de entrada a través de los teléfonos celulares. Un mensaje, una llamada aparentemente conocida o un código solicitado con urgencia pueden ser suficientes para que una persona pierda el control de una cuenta o entregue información sensible.

Frente a ese escenario, la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, dependiente del ministerio de Seguridad de Neuquén, realizó una capacitación sobre prevención de estafas digitales en el Club Ceppron. Participaron 50 personas, que recibieron recomendaciones para proteger cuentas, dinero y datos personales.

La jornada estuvo a cargo de Daniel Domene, responsable de la dirección de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad. También participaron Gerardo Oviedo, jefe de la División de Ciberdelitos de la Superintendencia de Investigaciones, y Hugo Pil.

El encuentro se desarrolló con una modalidad abierta. Los asistentes pudieron realizar preguntas durante la capacitación y analizar distintas situaciones que aparecen cada vez con mayor frecuencia en teléfonos, redes sociales, aplicaciones bancarias y billeteras virtuales.

La propuesta también buscó ampliar el alcance de la prevención. Las 50 personas presentes podrán transmitir las recomendaciones a familiares, amigos y otros integrantes de sus comunidades. Desde el área anticiparon, además, que distribuirán material preventivo y realizarán nuevas instancias de capacitación.

WhatsApp concentra algunas de las maniobras más frecuentes

WhatsApp ocupó buena parte de la jornada por su uso cotidiano y por la variedad de engaños que circulan a través de la aplicación. Los delincuentes buscan tomar el control de cuentas para luego contactar a familiares o conocidos de la víctima y pedir dinero.

Una de las principales recomendaciones fue activar la verificación en dos pasos. La herramienta agrega un código personal de seis dígitos que suma una barrera adicional al proceso de registro de la cuenta.

Durante la capacitación advirtieron sobre una maniobra repetida. Una persona recibe el llamado de un supuesto repartidor, una empresa o alguien que necesita confirmar una entrega. El interlocutor pide un código y genera una sensación de urgencia.

Ese dato puede abrirle la puerta al delincuente para apropiarse de la cuenta. La recomendación fue clara: ninguna empresa necesita el código de WhatsApp para completar una entrega o realizar un trámite.

También repasaron las opciones de privacidad disponibles en la aplicación. Los usuarios pueden limitar quién observa la última conexión, la foto de perfil y las confirmaciones de lectura. Además, pueden restringir quién los incorpora a grupos y activar el bloqueo de llamadas desconocidas.

Estas medidas no tienen costo y pueden configurarse desde el teléfono en pocos minutos. El objetivo es reducir la cantidad de información disponible para personas desconocidas.

Otro de los puntos fue el origen de las llamadas. Una comunicación puede mostrar un número aparentemente cercano o conocido, aunque la persona que llama se encuentre en otro lugar del mundo.

Por eso, los especialistas insistieron en no confiar únicamente en el número que aparece en la pantalla. Ante un pedido de dinero o información, recomendaron cortar la comunicación y verificar la situación por otra vía.

Los sitios falsos también buscan datos bancarios

Las estafas vinculadas con bancos y billeteras virtuales ocuparon otro tramo de la capacitación. Los especialistas alertaron sobre los sitios espejo, páginas que imitan la imagen de una entidad y buscan capturar usuarios, contraseñas y datos de tarjetas.

Estas páginas pueden aparecer incluso entre los primeros resultados de un buscador. Por ese motivo, recomendaron ingresar siempre a través de la aplicación oficial de cada banco o billetera virtual y evitar los enlaces recibidos por mensajes o correos electrónicos.

Los engaños también pueden llegar bajo otras formas. Una supuesta deuda, una oferta de crédito o una promesa de dinero acreditado pueden buscar que la persona actúe rápidamente sin detenerse a verificar quién envió el mensaje.

La urgencia es uno de los recursos más utilizados en este tipo de maniobras. La recomendación fue tomarse unos minutos, revisar el origen de la comunicación y utilizar únicamente canales oficiales.

También alertaron sobre la función de pantalla compartida durante las videollamadas de WhatsApp. Al activarla, otra persona puede observar lo que sucede en el dispositivo y acceder a información que aparece en pantalla.

Eso puede incluir aplicaciones bancarias, billeteras virtuales, mensajes, correos electrónicos y fotografías. Ninguna entidad legítima necesita que un cliente comparta la pantalla de su teléfono para validar una operación.

La indicación fue no activar esa función frente a pedidos de desconocidos ni ante comunicaciones que aseguren provenir de un banco o una empresa.

La protección del celular también puede evitar una estafa

La capacitación incluyó recomendaciones sobre contraseñas y seguridad de los dispositivos. Una de ellas fue no utilizar la misma clave en diferentes servicios, ya que una filtración puede comprometer varias cuentas al mismo tiempo.

También sugirieron combinar letras, números y símbolos. Otra recomendación fue mantener actualizado el sistema operativo del teléfono para contar con las últimas mejoras de seguridad.

Los especialistas aconsejaron utilizar sistemas de protección adicionales en las aplicaciones financieras. En el caso de Mercado Pago, repasaron las opciones de bloqueo y validación de acceso para evitar ingresos no autorizados si el teléfono queda desbloqueado.

La huella digital fue presentada como una alternativa para proteger el acceso a determinadas aplicaciones. También recomendaron evaluar distintos mecanismos de seguridad según las características de cada dispositivo.

Respecto de las contraseñas, plantearon la posibilidad de utilizar gestores especializados o guardar las claves fuera del teléfono. Cada persona puede elegir la alternativa que mejor se adapte a su rutina, siempre que evite dejar información sensible expuesta en el dispositivo.

Recomiendan verificar antes de enviar dinero o devolver una transferencia

Una cuenta comprometida puede utilizarse para engañar a familiares y amigos. Por eso, si un contacto conocido solicita dinero por WhatsApp, la recomendación fue confirmar el pedido mediante una llamada tradicional u otro canal.

La persona que escribe puede no ser realmente quien aparece en el perfil. Una simple verificación puede evitar una transferencia a una cuenta controlada por delincuentes. También abordaron las transferencias recibidas por error. Ante esa situación, recomendaron no devolver el dinero directamente a una cuenta indicada por un desconocido.

La alternativa más segura es realizar la denuncia y solicitar la reversión a través del banco o la plataforma correspondiente. De esa manera se evita caer en una segunda maniobra vinculada con la devolución de fondos.

Desde las áreas especializadas explicaron que las investigaciones pueden alcanzar a personas y grupos que operan desde otras provincias. Las fuerzas de seguridad pueden identificar a los responsables y realizar distintas medidas en el marco de las causas judiciales.

Sin embargo, la Policía no recupera directamente el dinero perdido. La devolución de fondos depende de las entidades bancarias, las billeteras virtuales o de eventuales reclamos por otras vías.

Qué hacer en caso de sufrir un estafa en Neuquén

Las personas que sufran una estafa pueden realizar la denuncia en cualquier comisaría de Neuquén. También pueden presentarse personalmente en la sede ubicada en Ministro González 370.

La capacitación formó parte del trabajo del Programa Agentes de Prevención, integrado por la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana del ministerio de Seguridad, la dirección provincial de Diagnóstico y Prevención y el Programa de Recupero de Bicicletas.

Se trata de un dispositivo provincial con orientación preventiva y comunitaria. Sus integrantes no cumplen funciones policiales ni labran infracciones.