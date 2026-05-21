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Defraudaciones al Estado

Estafas a la Municipalidad de Andacollo: los dos proveedores no irán presos, pero pagarán una suma millonaria

La denuncia fue presentada por el intendente de la localidad, quien detectó desvíos de fondos, que en total alcanzaron los $128 millones. Aún investigan a otros dos exfuncionarios públicos.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 16:44
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Se cometieron tres hechos de defraudación que escalan a más de $100 millones.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella municipal avalaron el pedido de los abogados de dos comerciantes imputados por realizar maniobras defraudatorias en perjuicio del municipio de Andacollo, para que mediante una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP) paguen $137 millones en concepto de reparación de daño y durante un año cumplan con una serie de pautas de comportamiento.

Qué dice la resolución

La resolución comprende a los comerciantes, K.C.V. y J.C.V., ya que en el caso hay otros dos imputados que eran funcionarios públicos al momento de los hechos  -Eduardo Argentino Zenteno (secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes) y Carlos Daniel Leiva (director de Redes)-, que siguen bajo investigación.

Ambos comerciantes asumieron el compromiso de pagar $137 millones en reparación del daño a la Municipalidad de Andacollo, de la cual fueron proveedores a través de un corralón particular.

Además, cumplirán pautas de comportamiento durante un año, entre las que figuran presentarse de forma periódica en la Dirección de Población Judicializada; la prohibición de consumir estupefacientes y de excederse en el consumo de alcohol; no cometer delitos; y fijar un domicilio y avisar sobre cualquier cambio.

Por qué no irán presos

De este modo, K.C.V. y J.C.V. accedieron a una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP), una herramienta que se aplica para resolver casos penales de forma alternativa cuando los acusados no tienen antecedentes penales, no son funcionarios públicos y están imputados por delitos que prevén una pena de cumplimiento condicional —sin ir a prisión—. 

Durante la audiencia, la jueza de garantías aceptó los términos presentados por los abogados de los imputados, los cuales contaron con el aval del fiscal jefe Fernando Fuentes y de la representante legal de la Municipalidad de Andacollo, que intervino como querellante.

Cómo fueron la maniobras fraudulentas

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los hechos cometidos fueron 13 en total y el monto del perjuicio alcanzó los $128 millones. Las maniobras fueron ejecutadas con una estructura organizada y con roles distribuidos. Así, fueron certificadas "horas fantasma" de alquiler de maquinaria vial y la disposición ilegítima de áridos de la cantera municipal, entre otras maniobras.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el intendente de Andacollo, Manuel San Martín.

Ambos comerciantes fueron acusados en noviembre pasado: K.C.V. por defraudaciones reiteradas en perjuicio de la administración pública (hechos 1-5 y 7) y asociación ilícita (hecho 8), todos en concurso real y en calidad de coautor, en concurso real con el delito de peculado (hecho 7), en calidad de partícipe necesario.

J.C.V. por defraudaciones reiteradas en perjuicio de la administración pública (hechos 1-5 y 7) y asociación ilícita (hecho 8), todos en concurso real y en calidad de autor, en concurso real con el delito de peculado (hecho 7), en calidad de partícipe necesario.

Tras la audiencia de este jueves, la investigación continuará respecto a los dos funcionarios públicos que están imputados en el caso.

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