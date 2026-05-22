El fiscal Juan Narváez adelantó que van a solicitar una pena de cumplimiento efectivo para uno de los condenados por las estafas cometidas por la empresa Compac Viviendas. Se trata de Alejandro Comiso, quien este jueves aceptó su responsabilidad por 14 estafas cometidas en maniobras inmobiliarias entre noviembre de 2019 y septiembre de 2022.

Este acuerdo solamente alcanzó la responsabilidad penal, por lo que el monto de la pena será debatido en una próxima audiencia de cesura. La investigación fue llevada adelante por el fiscal Narvaez, junto a la asistente letrada Agustina Jara y la agente Aylynne Mora Marcos.

Cómo funcionó el entramado para cometer las estafas

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, engañaron a los potenciales clientes a través de la firma Compac Viviendas, una estructura comercial dedicada supuestamente a la construcción de viviendas en seco. Esta empresa funcionó en distintos domicilios de la capital neuquina: primero en Rivadavia 340, luego en JJ Lastra 1200 y finalmente en Pampa 355, primer piso.

Narváez y Jara solicitarán que Alejandro Comiso cumpla su condena en prisión.

Según la acusación, generaron confianza en potenciales clientes mostrando una fachada con las oficinas abiertas al público con personal desarrollando tareas, también materiales acopiados y un catálogo con trabajos supuestamente construidos. Allí ofrecían contratos de construcción y, en algunos casos, la venta de terrenos en Neuquén, Centenario y Plottier.

Las víctimas entregaban importantes sumas de dinero como anticipo o mediante cuotas mensuales pagadas en efectivo y transferencias bancarias. Sin embargo, las construcciones no comenzaban o registraban avances mínimos. Frente a los reclamos, los acusados atribuían las demoras a problemas de salud, dificultades derivadas de la pandemia o falta de materiales.

Finalmente los imputados abandonaban las oficinas y cortaban todo contacto con los clientes, mientras que el dinero ingresado era utilizado para cubrir deudas previas, gastos corrientes y consumos personales, en lugar de destinarse a las obras comprometidas.

Durante la audiencia, el juez señaló que el perjuicio económico acreditado ascendió a US$244.937 y $20.523.248,58, conforme a los peritajes contables incorporados en la causa.

Los acusados asumieron la responsabilidad y fueron condenados

Alejandro Comiso admitió los hechos y renunció voluntariamente a la realización del juicio oral respecto de la etapa de responsabilidad penal. El magistrado interviniente dispuso la apertura de la instancia en la que se debatirá la pena que corresponde imponerle.

En la misma audiencia, el juez homologó un acuerdo pleno respecto del otro acusado, Bernardo Comiso, quien fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional por 11 hechos de estafa genérica en concurso real.

Además de la pena condicional, deberá cumplir reglas de conducta durante 3 años, entre ellas mantener domicilio actualizado, presentarse periódicamente ante el Instituto de Asistencia de Presos Liberados y realizar 288 horas de trabajo comunitario.

Durante la audiencia, aclararon que las víctimas fueron debidamente informadas tanto del acuerdo parcial alcanzado respecto de Alejandro Comiso como del acuerdo pleno celebrado en relación con Bernardo Comiso.