La Justicia bonaerense confirmó las condenas contra los principales integrantes de una organización conocida como la banda de los “abogados caranchos”, acusada de montar accidentes de tránsito falsos para obtener indemnizaciones de distintas compañías de seguros. La maniobra se extendió durante varios años y llegó a involucrar a abogados, reclutadores, falsos testigos y supuestas víctimas.

La resolución fue dictada por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, que rechazó los recursos presentados por los acusados y ratificó las penas impuestas durante el juicio oral. Los jueces concluyeron que existía una estructura organizada, con funciones claramente distribuidas y orientadas a cometer estafas de manera sistemática.

Según la investigación, los integrantes de la banda simulaban accidentes de tránsito o modificaban hechos reales para transformarlos en reclamos judiciales contra aseguradoras. Para ello conseguían personas que se presentaban como víctimas, testigos y hasta demandados, mientras los estudios jurídicos avanzaban con los trámites para reclamar compensaciones económicas.

Las pruebas reunidas incluyeron escuchas telefónicas, documentación secuestrada en allanamientos y expedientes judiciales que permitieron reconstruir cómo funcionaba el mecanismo. Los investigadores detectaron conversaciones donde se negociaban "carpetas", se coordinaban testimonios y se organizaban las presentaciones judiciales.

Uno de los principales condenados fue Alfredo Daniel Truglio, señalado como jefe de una de las estructuras que integraban la organización. También recibieron condenas otros abogados y colaboradores que participaban en distintas etapas del circuito fraudulento. En varios casos, además de las penas de prisión, se dispuso la inhabilitación para ejercer la profesión.

La causa determinó que la red operaba principalmente en el sur del conurbano bonaerense y tenía como objetivo obtener pagos de compañías aseguradoras mediante demandas sustentadas en hechos inexistentes o adulterados. Entre las firmas afectadas figuraban algunas de las empresas más importantes del sector.

Los magistrados sostuvieron que no se trató de episodios aislados sino de un fenómeno de delincuencia organizada, con una estructura estable y una clara división de tareas. Para el tribunal, la reiteración de maniobras, la coordinación entre los involucrados y la permanencia en el tiempo fueron elementos suficientes para confirmar las condenas.

Durante el proceso también se conoció que algunos integrantes cumplían el rol de reclutadores o "punteros", encargados de conseguir personas dispuestas a participar de los accidentes simulados. Otros aportaban documentación, conseguían testigos o facilitaban información para sostener los reclamos ante la Justicia.

La sentencia representa uno de los fallos más importantes contra las denominadas organizaciones de "caranchos" en la provincia de Buenos Aires y fue destacada por las aseguradoras que participaron de la investigación como querellantes. Para los jueces, el caso dejó al descubierto un esquema que durante años utilizó la apariencia de actividad profesional para desarrollar maniobras fraudulentas a gran escala.