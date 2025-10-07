El Ministerio Público Fiscal capacitó a policías de la zona norte de la provincia de Neuquén que integran los equipos a cargo de las investigaciones de microtráfico de drogas, y que en los juicios deberán declarar como testigos.

La actividad fue organizada por el ministerio de Seguridad de la provincia, y comprendió a integrantes de la fuerza que trabajan en las investigaciones del microtráfico en la ciudad de Chos Malal y alrededores.

El fiscal general José Gerez, junto al ministro de Seguridad Matías Nicolini y el intendente Nicolás Albarracín, encabezaron la inauguración de la actividad que se realizó en el Centro Cultural del Norte Neuquino. El fiscal jefe Fernando Fuentes, integrantes del MPF de Chos Malal y a cargo de capacitación, también participaron del acto de apertura.

"Puntualmente lo que estamos haciendo es brindar las herramientas teóricas y prácticas para que cuando estos efectivos tengan que declarar en los juicios sobre las investigaciones, lo hagan con un testimonio sólido y claro que les permita avalar su trabajo y así lograr los y las fiscales las condenas", señaló Gerez.

La capacitación estuvo a cargo del fiscal jefe Agustín García y de la coordinadora de Narcocriminalidad del MPF Mariana Querejeta, junto a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de la justicia federal Pablo Matkovic, Lucas Oller y Federico Ferro.

"Es una actividad que comenzamos en Chos Malal y la vamos a replicar en el resto de la provincia con todos los policías que trabajan en las investigaciones de microtráfico", detalló el fiscal general.