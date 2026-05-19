Condenaron a un exjefe de Inteligencia de Gendarmería por narcotráfico: organizó el transporte de 161 kilos de cocaína

Un ex miembro de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue condenado a 9 años de prisión por organizar el tráfico de 161 kilos de cocaína en la ciudad salteña de Tartagal. El cargamento de droga había sido incautado en marzo de 2025 en la localidad de Aguaray, inmediata al a frontera con Bolivia.

Por qué condenaron al exgendarme en Tartagal

La condena recayó sobre Carlos Alberto Sorani, ex jefe del área de Inteligencia del Escuadrón 52 “Tartagal”, quien recibió una pena de 9 años de prisión. Los jueces lo consideraron coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de personas involucradas y por su condición de funcionario público.

La investigación determinó que Sorani participó en la coordinación del traslado de 161 kilos de cocaína hallados dentro de una camioneta Ford Ranger interceptada sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Aguaray.

El procedimiento se realizó el 5 de mayo de 2025 cuando personal de Gendarmería detuvo el vehículo conducido por Óscar Navarro, quien viajaba acompañado por Gloria Cardozo. Durante la inspección, un perro adiestrado detectó anomalías en la estructura del rodado y permitió descubrir un doble fondo oculto donde se encontraba la droga.

La fiscalía sostuvo que Navarro y Cardozo actuaban únicamente como transportistas y que la operación había sido organizada por Sorani junto a otros involucrados. La investigación también vinculó al ex cabo primero Alexis Aguirre, quien integraba el Grupo Motorizado del Escuadrón 52 y contaba con experiencia en unidades antidrogas.

Durante el juicio oral, las juezas Marta Liliana Snopek, Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi señalaron que la defensa no logró desarticular las pruebas presentadas por la fiscalía. La causa fue investigada por la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal junto a distintas áreas especializadas en narcocriminalidad.