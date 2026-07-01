Un joven se bajó los pantalones y le mostró sus genitales frente a una empleada de un bazar del centro de General Roca. La dramática escena quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio y ya forma parte de una causa judicial por presunto exhibicionismo obsceno. Tras la denuncia, el sospechoso regresó al local, lo que obligó a la intervención de efectivos de la Comisaría 3°.

El indignante episodio ocurrió este martes alrededor de las 15:40 en un bazar ubicado en pleno centro de General Roca. Según denunció la trabajadora, en ese momento acomodaba mercadería y descendía de una escalera cuando advirtió que el único cliente que se encontraba en el local se había bajado los pantalones y exhibía sus genitales frente a ella.

Ante la impactante situación, la joven se alejó de inmediato y fue a buscar a su jefe para contarle lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, cuando el encargado salió para intentar identificar al hombre, el sospechoso ya había abandonado el comercio.

No obstante, la secuencia no pasó inadvertida. Al revisar las cámaras de seguridad, el personal del bazar comprobó que toda la escena había quedado grabada. Las imágenes registraron el momento denunciado por la empleada y fueron incorporadas como prueba para la investigación que ahora lleva adelante la Justicia.

Mientras la víctima avanzaba con la denuncia, el caso dio un giro inesperado. Minutos después, el mismo joven regresó al comercio, situación que generó una nueva escena de tensión dentro del local. El episodio motivó un llamado a la Policía y efectivos de la Comisaría 3° acudieron rápidamente para intervenir.

A partir de ese procedimiento se iniciaron las actuaciones correspondientes y la causa fue encuadrada, en principio, como presunto exhibicionismo obsceno. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que ahora deberá analizar las imágenes y el resto de las pruebas reunidas para avanzar con el expediente.