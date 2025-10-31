En un juicio abreviado realizado este viernes en los tribunales de Cipolletti, Río Negro, un hombre de 44 años reconoció haber cometido el delito de exhibiciones obscenas frente a una niña, hija de un amigo, en un hecho ocurrido en 2023.

La Fiscalía de Cipolletti detalló que el acusado asumió su responsabilidad y acordó con la defensa una pena de seis meses de prisión por el nuevo delito, que fue unificada con una condena previa, lo que elevó la sanción total a ocho meses de prisión domiciliaria.

Tenía una condena anterior en suspenso

Según explicó la fiscal a cargo, el imputado ya contaba con una condena del año 2022, cuando recibió seis meses de prisión en suspenso y debió cumplir pautas de conducta durante dos años.

Al cometer un nuevo delito antes de finalizar ese plazo, la Justicia determinó que debía cumplir una pena efectiva. Por esa razón, la condena fue unificada y deberá cumplirse bajo régimen de prisión domiciliaria.

Monitoreo electrónico y tratamiento psicológico

El juez de Garantías que intervino en la audiencia homologó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa, y dispuso la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico para controlar los movimientos del condenado.

El hombre solo podrá salir de su domicilio para asistir a su lugar de trabajo y realizar un tratamiento psicoterapéutico obligatorio.

Contexto legal del caso

El delito de exhibiciones obscenas está contemplado en el artículo 129 del Código Penal Argentino, que sanciona con penas de seis meses a cuatro años de prisión a quien ejecutare actos obscenos en lugares públicos o frente a menores de edad.

En este caso, el reconocimiento del hecho y el acuerdo entre las partes permitieron la aplicación de un juicio abreviado, una modalidad que busca agilizar los procesos penales cuando no hay controversias sobre la autoría ni sobre la calificación legal.