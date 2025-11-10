El periodista Hugo Jara ya no será noticia por sus coberturas desde el móvil de LU19. Esta vez, él es el protagonista de una historia que nadie quiere contar, pero que todos deben saber: irá a juicio oral por abuso sexual agravado, en un caso que involucra a una víctima menor de edad.

La decisión la tomó el juez Julio Sueldo, quien rechazó todos los intentos de la defensa por frenar el proceso. Los planteos fueron desestimados uno por uno, como fichas de dominó que no resistieron el peso de la evidencia.

La noticia la publicó en exclusiva Mejor Informado en mayo de 2023, después de un escándalo en el edificio de la radio estatal rionegrina, Luego, la fiscalía, planteó en la acusacion que Jara abusó de el menor en reiteradas ocasiones, mientras estaba a su cuidado.

No se trata de una denuncia aislada ni de un error judicial: es una causa que avanzó con paso firme y que ahora se exhibirá ante la sociedad en un juicio oral, con las restricciones lógicas por la edad de la víctima.

El periodista fue desvinculado de la empresa estatal en febrero del año pasado, de la misma manera que las autoridades de Radio Televisión Río Negro hicieron con Emiliano Gatti, cuando salió a luz su vinculación con la distribución de imágenes de abuso sexual infantil, delito por el que fue condenado a 6 años de cárcel.

La víctima, menor de edad, permanece en el anonimato. Pero su historia será escuchada en el juicio, donde se espera que se expongan detalles durante el juicio.

¿De qué lo acusan?

Jara fue denunciado por abusar del menor que quedaba a su cuidado. Los sometimientos se extendieron durante 5 años. La víctima ratificó los cargos durante su declaración en Cámara Gesell.

En su defensa, Jara aseguró que el día en que hacen referencia que abuso del menor, él se encontraba realizando coberturas periodísticas fuera de Cipolletti.

En el control de acusación desarrollado hoy, se fijó como posible fecha de juicio el primer cuatrimestre del año próximo.