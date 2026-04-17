Este viernes por la mañana, cuando se conoció la noticia del hallazgo del trabajador muerto en La Calera, a 30 kilómetros de Añelo, hubo mucho hermetismo y gran presencia policial. La comunidad petrolera quedó conmovida y, sin lugar a dudas, la partida de José Petit tocó de cerca a sus compañeros.

A través de las redes sociales, los compañeros de Petit expresaron su dolor y lamentaron su muerte. En un sentido posteo destacaron no sólo sus aptitudes para las tareas a desarrollar sino también la calidad de persona que era el hombre de 51 años.

"Fue nuestro supervisor, pero lo quisimos como un compañero más, se ganó el corazón de muchos, siempre hablando con respeto y cariño. La calidad de persona que fuiste la recordaremos siempre, a todos los que tuvimos la suerte de conocerte nos dejaste una huella", comienza el sentido homenaje compartido en las redes sociales junto a una foto de Petit.

Sobre el final, los compañeros decidieron no esconder su dolor ante el trágico final del petrolero: "¡Te vamos a extrañar, José! ¡Un gran abrazo al cielo!".

El posteo de los compañeros de trabajo de José Petit (51)

Quién era José Petit, el trabajador hallado muerto en La Calera

De acuerdo con el comunicado oficial, al que tuvo acceso Mejor Informado, José Petit era empleado de la empresa Transbox, una contratista encargada de servicios de mantenimiento y catering dentro del yacimiento La Calera. Tenía 51 años y, de acuerdo a las primeras pericias, llevaba varias horas fallecido cuando lo encontraron en su habitación.

El cuerpo fue hallado en su dormitorio, la habitación 111 del módulo 1. La búsqueda de Petit comenzó luego de que no se hubiera presentado a trabajar en el horario contemplado y generar preocupación entre sus compañeros.

La muerte de Petit fue constada por la mañana de este viernes 17 de abril a unos 30 kilómetros de Añelo, en plena actividad de Vaca Muerta. La Fiscalía de Cutral Co tiene a cargo la investigación.