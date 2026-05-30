Explosión en Rincón de los Sauces: tres hombres sufrieron quemaduras y fueron hospitalizados

Una explosión registrada este sábado por la tarde en el sur de Rincón de los Sauces dejó como saldo tres hombres con quemaduras, quienes debieron ser trasladados al hospital local para recibir atención médica.

Con qué se encontraron los bomberos de Rincón de los Sauces

De acuerdo con la información suministrada por los Bomberos Voluntarios de la localidad, el alerta ingresó a las 17:13 por un presunto incendio sobre la calle Omar Sandoval, frente a Radio Arenas. Ante el llamado, se movilizaron dos dotaciones bajo las órdenes del jefe del Cuerpo Activo, sargento Ricardo Reyes.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia fueron informados por personal de la Policía de la provincia de Neuquén y del hospital de que se había producido una explosión. A raíz del hecho, tres hombres sufrieron lesiones de distinta gravedad.

Tres heridos con quemaduras fueron asistidos por personal médico

Según se informó oficialmente, los tres heridos presentaban quemaduras de distinta consideración y fueron derivados al Hospital de Rincón de los Sauces para su evaluación y tratamiento.

Hasta el momento de la publicación de esta nota no habían trascendido detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las circunstancias que originaron la explosión. Las tareas de asistencia estuvieron a cargo de personal sanitario, mientras que efectivos policiales colaboraron con el resguardo de la zona y las primeras actuaciones.

La investigación quedó en manos de la Policía

Tras controlar la situación, los Bomberos Voluntarios realizaron una inspección completa del sector para verificar la existencia de focos ígneos o riesgos térmicos residuales. El relevamiento permitió constatar que no había incendios activos ni condiciones que representaran un peligro inmediato para los vecinos. Una vez concluidas las tareas de seguridad, la escena fue entregada a la Policía para la continuidad de las actuaciones correspondientes.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, personal policial y equipos del hospital local, mientras se avanza en la determinación de las causas que desencadenaron la explosión.

Qué se sabe hasta ahora del incidente en Rincón de los Sauces

Las autoridades confirmaron que el episodio ocurrió en la zona sur de la localidad, sobre calle Omar Sandoval, y que dejó tres hombres heridos con quemaduras.

Por el momento, la principal tarea de los investigadores se centra en establecer cómo se produjo la explosión y si existieron factores externos o condiciones particulares que contribuyeron al hecho.