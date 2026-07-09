El delincuente chileno será expulsado de la Argentina luego de haber sido sorprendido mientras robaba en una vivienda del barrio Quimey Ruca, en Bariloche. La Justicia formuló cargos en su contra por el intento de robo y dispuso que quede a disposición de las autoridades migratorias para concretar su deportación, en un caso que comenzó con un llamado al 911 RN Emergencias y terminó con dos detenidos, mientras otros dos integrantes de la banda lograron escapar.

El episodio ocurrió cuando un grupo de delincuentes eligió una vivienda del tranquilo barrio Quimey Ruca para concretar un golpe, peor no advirtieron que quedaron en primer plano en una cámara de seguridad del vecino. De acuerdo con la investigación, los ladrones aprovecharon un ventiluz para ingresar al inmueble y comenzar a revisar el interior en busca de objetos de valor. Sin embargo, el plan se derrumbó antes de que pudieran huir con el botín.

La rápida alerta del vecino y el aviso al sistema de emergencias permitieron que efectivos policiales llegaran al lugar cuando el robo todavía estaba en desarrollo. Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron escapar en distintas direcciones. La persecución terminó con la detención de dos de ellos, mientras que otros dos consiguieron darse a la fuga y continúan siendo buscados.

Entre los detenidos se encontraba Franco Esteban Velásquez Bórquez, cuya situación tomó un rumbo diferente al del resto de los imputados. Durante la audiencia de formulación de cargos se confirmó que, además de afrontar la causa penal por el intento de robo, quedará a disposición de las autoridades competentes para que se concrete su expulsión del territorio argentino debido a su situación migratoria.

En la misma audiencia también se resolvió la situación del segundo acusado detenido durante el procedimiento. Para ese imputado, el juez dispuso una medida cautelar de prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico mediante una tobillera, mientras avanza la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.

Los investigadores accedieron a la grabación de la cámara de seguridad en la que se ve como los delincuentes lograron ingresarr por un ventiluz, una modalidad que suele ser utilizada para acceder a viviendas sin forzar puertas principales y reducir las posibilidades de ser advertidos. Pese a ello, la intervención policial frustró el robo antes de que la banda pudiera abandonar el lugar con los elementos que buscaba sustraer.