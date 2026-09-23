Durante la madrugada de este martes, personal de la Brigada Rural de San Antonio Oeste llevó adelante un procedimiento de control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Provincial Nº 5, a la altura del paraje Arroyo Ventana.

En el contexto del operativo, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta y, tras identificar a su conductor, observaron varias bolsas de nylon ubicadas en el sector trasero del rodado. Al ser consultado, el hombre manifestó que se trataba de carne vacuna adquirida a un vecino de Cona Niyeu.

El vehículo fue trasladado hasta el Destacamento 155° de Arroyo Ventana, donde se procedió al secuestro de la mercadería. En total se contabilizaron ocho bolsas con un peso de 221,05 kilogramos de carne, que fueron decomisadas por no contar con las habilitaciones correspondientes y tratarse de faena clandestina, en el marco de la Ley Provincial Nº 2534, artículos 10 y 11.

La Brigada Rural recordó que este tipo de procedimientos forman parte de los controles preventivos destinados a garantizar la seguridad alimentaria y evitar la circulación de productos cárnicos sin trazabilidad ni controles sanitarios. Además, remarcaron que la faena clandestina representa un riesgo para la salud pública y afecta la cadena de producción formal.

El operativo refuerza la política de fiscalización que impulsa la Policía de Río Negro en coordinación con las áreas rurales, con el objetivo de prevenir delitos vinculados a la caza furtiva, el transporte ilegal de carne y la comercialización de productos sin certificación oficial.