El gremio docente UnTER convocó a un paro y movilización para los días 24 y 25 de septiembre en defensa del IPROSS, frente al proyecto del Poder Ejecutivo que busca modificar la Ley Orgánica de la obra social provincial. La medida apunta a visibilizar el rechazo docente a una iniciativa que, según advirtieron, abre el camino al desfinanciamiento y debilitamiento del sistema solidario.

El gremio participó de la reunión en la Legislatura para plantear su posición, pero señaló que sus demandas no fueron tenidas en cuenta. “Defender el IPROSS no significa negar la crisis ni aceptar su mal funcionamiento. Significa exigir respuestas, transparencia y un plan concreto para recuperar y garantizar una cobertura real para los trabajadores y sus familias”, expresaron.

Entre los cuestionamientos, remarcaron la falta de información sobre el estado real de las cuentas de la obra social, la ausencia de convocatoria al Consejo Asesor y la decisión de avanzar con un tratamiento legislativo “acotado” sin dar lugar a un debate amplio. “Antes de hablar de libertad de elección, hablemos de transparencia”, señalaron.

UnTER también vinculó la discusión con la situación salarial. “La urgencia también es salarial. Los sueldos no alcanzan, el poder adquisitivo se deteriora y las condiciones laborales empeoran. El Gobierno debería proyectar cómo garantizar el derecho a la salud y cómo recuperar el salario, no cómo avanzar hacia la privatización de nuestra obra social”, remarcaron.

La convocatoria subraya que el IPROSS es una conquista de los trabajadores estatales y debe ser fortalecido. “No aceptamos que bajo el discurso de la libertad se abra el camino a una lógica de privatización. El IPROSS se defiende en las calles, el salario se defiende en las calles, los derechos se defienden en las calles”, concluyó el gremio docente.