Una motociclista resultó herida este martes tras chocar contra un caballo que se encontraba suelto sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías de Cervantes. La mujer fue asistida en el lugar y luego trasladada al hospital local para realizarle estudios médicos.

Según las primeras actuaciones, la conductora circulaba en una motocicleta Zanella 150cc en sentido este-oeste. El animal ingresó a la calzada y la mujer no consiguió esquivarlo antes del impacto.

Seguridad Vial intervino tras el aviso del accidente

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca llegó al lugar luego de recibir una alerta por el choque. Los efectivos realizaron las primeras diligencias y asistieron en el procedimiento desplegado sobre la ruta.

La motociclista sufrió distintas heridas como consecuencia de la colisión. Después de recibir atención inicial, fue trasladada al hospital de Cervantes para completar la evaluación médica.

La Policía también trabajó para establecer las circunstancias del accidente. Entre las tareas realizadas se incluyó la búsqueda de información que permita determinar quién es el propietario del caballo.