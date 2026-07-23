La Dirección de Vialidad de Río Negro pidió circular con precaución en distintos corredores de la provincia, ante la presencia de hielo, nieve y barro sobre la calzada. El organismo pidió evitar la circulación nocturna y recordó la obligatoriedad de portar cadenas, respetar la cartelería informativa y mantener las luces bajas encendidas.

Alto Valle Sur

En la Ruta Provincial 6 (RP6), entre Roca y el empalme con la RP8, se solicita extrema precaución por calzada resbaladiza y banquinas inestables.

En la Ruta Provincial 8 (RP8), desde el empalme con la RP6 hasta Los Menucos, también se registran condiciones de riesgo con pavimento resbaladizo y banquinas inestables. Se aconseja mantener máxima atención.

La Ruta Provincial 74 (RP74), entre el empalme con la RP68 y la RP67, que conecta Cerro Policía, Aguada Guzmán y Chasicó, presenta complicaciones en su traza de ripio. Se recomienda extrema precaución, solo vehículos livianos y preferentemente 4x4.

Zona Cordillerana

En la Ruta Provincial 80 (RP80), acceso al aeropuerto de San Carlos de Bariloche, se informó la formación de hielo sobre la calzada y sectores afectados por nevadas de variada intensidad en zonas altas. La traza de pavimento presenta calzada resbaladiza y banquinas inestables, por lo que se solicita transitar con extrema precaución.

Zona Atlántica

La Ruta Provincial 5 (RP5), en el tramo entre el empalme con la Ruta Nacional 3 y Arroyo Ventana, registra sectores con barro y agua sobre la calzada, producto de nevadas leves y lluvias de variada intensidad. Se recomienda transitar únicamente con vehículos livianos, preferentemente 4x4.

En el tramo entre Arroyo Ventana y Cona Niyeu, también sobre la RP5, las condiciones son similares: presencia de barro y agua en la calzada, con recomendación de circulación exclusiva para vehículos 4x4 y máxima precaución.

Recomendaciones generales

Desde Vialidad de Río Negro se recordó que la baja adherencia de los vehículos a la cinta asfáltica y la posible formación de barro en banquinas incrementan los riesgos de accidentes. Se solicita respetar las velocidades máximas, utilizar cinturón de seguridad, mantener las luces bajas encendidas y cumplir con la normativa de “0 alcohol al volante”.

La portación de cadenas es obligatoria en los sectores afectados, y se recomienda transitar únicamente si es estrictamente necesario, priorizando la seguridad de los conductores y pasajeros.