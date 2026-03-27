Un hombre de 46 años fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de San Cristóbal, acusado de simular operativos policiales para apropiarse de estupefacientes.

El procedimiento se realizó en la calle Estados Unidos al 2700, donde efectivos de la División Investigaciones Comunales 3 detectaron al sospechoso mientras demoraba a una pareja en la vía pública con un uniforme falso y credenciales apócrifas.

Elementos secuestrados

Durante la detención, los agentes le incautaron:

Portacredencial falso

Handy de comunicación

Esposas

Teléfonos celulares

Todos los elementos eran de origen apócrifo y simulaban pertenecer a una fuerza de seguridad.

Cómo operaba el falso policía

La investigación determinó que el sospechoso contactaba a sus víctimas a través de Marketplace, donde pactaba encuentros vinculados a presuntas transacciones.

Una vez en el lugar, fingía un operativo antinarcóticos para incautar la droga sin pagar, simulando un procedimiento oficial.

En el operativo, la policía comprobó que la pareja tenía en su poder más de 500 gramos de marihuana, lo que confirmó que el encuentro estaba vinculado a la venta de estupefacientes.

Tanto el falso policía como la pareja fueron detenidos:

El hombre quedó imputado por usurpación de funciones públicas

La pareja, por infracción a la Ley de Drogas

Antecedentes: una detención en 2025

El acusado ya había sido detenido en julio de 2025 por un hecho similar.

En aquella ocasión, fue identificado como responsable de un robo con privación ilegítima de la libertad durante un falso allanamiento, donde ingresó a una vivienda con cómplices utilizando vestimenta similar a la Policía Federal Argentina (PFA).

Tras ese hecho, se allanó su domicilio, donde se encontraron:

Gorras y credenciales con logos de la PFA

Chalecos tácticos

Equipos de comunicación

Bastones

Posnets y dispositivos electrónicos

Un automóvil Fiat Punto

A pesar de la gravedad del caso, la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional dispuso su liberación tras ser notificado.

Intervención judicial actual

Tras la nueva detención, la Unidad Fiscal Este ordenó imputar al acusado por usurpación de funciones públicas.

El caso quedó bajo investigación para determinar si existen más hechos similares y posibles víctimas.