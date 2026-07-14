El choque ocurrido en Centenario, durante la mañana del martes 14 de julio sobre la calle Juan Manuel Fangio, donde una joven de 21 años resultó herida, volvió a centrar la atención en un problema que vecinos y conductores señalan desde hace tiempo: la iluminación insuficiente en uno de los corredores con mayor crecimiento del tránsito en la ciudad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:30, cuando una Chevrolet Tracker y un Ford Fiesta colisionaron a la altura de Roberto Remi Sosa. Si bien las causas del accidente son materia de investigación y la Policía confirmó que el conductor de la camioneta tenía alcoholemia negativa, el episodio abrió nuevamente el debate sobre las condiciones de seguridad del sector.

La calle Fangio conecta el acceso al Autódromo de Centenario, el Parque Industrial y el barrio Primeros Pobladores, por lo que diariamente es utilizada por trabajadores, empresas y vecinos.

Una vía que cambió con el crecimiento de la ciudad

Hace algunos años, la calle Juan Manuel Fangio tenía un tránsito mucho menor al actual. Sin embargo, el desarrollo del Parque Industrial, la instalación de nuevas empresas y la expansión de barrios cercanos transformaron ese corredor en uno de los accesos más utilizados de Centenario.

Ese crecimiento incrementó la circulación de vehículos particulares, utilitarios y camiones durante prácticamente todo el día, incluyendo las primeras horas de la mañana y la noche.

La iluminación quedó por detrás del crecimiento

Uno de los aspectos que más se observa en ese tramo es que la infraestructura vial no evolucionó al mismo ritmo que el tránsito.

El siniestro ocurrió durante la mañana del martes sobre la calle Juan Manuel Fangio. Foto: Centenario Digital

Entre el acceso al Autódromo y la intersección con Tierra del Fuego existe un sector donde las luminarias son escasas y gran parte del recorrido permanece con muy poca visibilidad, especialmente durante el invierno, cuando el movimiento comienza antes del amanecer.

Aunque la velocidad suele ser un factor determinante en muchos accidentes, especialistas en seguridad vial coinciden en que una iluminación adecuada mejora la percepción del conductor, facilita la identificación de curvas y reduce los tiempos de reacción.

El choque

Según el portal Centenario Digital, el accidente registrado este martes ocurrió cuando una Chevrolet Tracker perdió el control y terminó siendo impactada por un Ford Fiesta que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del choque, la conductora del automóvil sufrió lesiones en el cuello y fue trasladada al Hospital Natalio Burd. La investigación determinará las causas del siniestro..