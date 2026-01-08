Interpol activó la alerta roja contra Juan Manuel Reverter, acusado del crimen de la modelo viedmense Agostina Jalabert, hallada muerta en Playa del Carmen en febrero de 2023. Tras casi tres años de impunidad, la causa finalmente se caratula como femicidio y la justicia mexicana solicitó su captura internacional.

La historia que estremece ocurrió en la madrugada del 18 de febrero de 2023, aunque la violencia de género se manifestó mucho antes. Pero ese día, todo se precipitó cuando Candela Jalabert, hermana de Agostina, guiada por la perra Bruna, encontró el cuerpo de la joven colgado en el baño de un departamento en Paseo Los Olivos II, Playa del Carmen. La escena era macabra: marcas en el rostro, golpes en el cuerpo y un cinturón atado al cuello y a un toallero ubicado a 1,20 metros de altura. Mucho más bajo que el cuerpo de la modelo. En la habitación contigua, el novio, Juan Manuel Reverter, quien minutos antes había preguntado donde estaba Agos.

Sin embargo, lo más escalofriante no fue solo el hallazgo, sino la inoperancia de la Fiscalía mejicana de Quintana Roo. En lugar de detener al único sospechoso, lo dejaron ir. En lugar de preservar pruebas, sugirieron a la hermana, en shock, que cremara el cuerpo para “llevarlo rápido a Argentina”. Decisión borró para siempre la posibilidad de estudios patológicos que hubieran confirmado la brutalidad del crimen.

Reverter y Agostina estuvieron de novios en pandemia, luego ella cortó por violencia de género, se fue a vivir a México y allí se reencontró con él

A medida que los días pasaban, la indignación crecía. Colectivos feministas de México y Argentina presionaron sin descanso, logrando la renuncia del Fiscal General y la intervención de una fiscalía especializada. Fue entonces cuando la querella, encabezada por la abogada Betina Teuly, comenzó a reconstruir lo que la mala praxis judicial había destruido.

Nunca vi que alguien se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso a 1,20 metros

El informe del médico forense José Micieli fue determinante. Allí se describen golpes de puño en la boca, trauma craneal, quemaduras de cigarrillo y lesiones genitales compatibles con abuso sexual. Fue contundente: "Nunca vi que alguien se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso a 1,20 metros". La hipótesis del suicidio se derrumbaba frente a la evidencia de tortura, violencia sexual y homicidio.

Como si fuera poco, la Justicia argentina también falló. Reverter declaró en Viedma en calidad de testigo, pero su declaración nunca fue transcripta ni copiada. Se perdió ese material y con él nueve meses de búsqueda de justicia. Un verdadero escándalo judicial que dejó a la familia en la más absoluta desprotección.

Pedido de captura internacional

Hoy, la alerta roja de Interpol cambia el escenario. El documento es claro: Reverter golpeó a Agostina, ejerció presión en su cuello hasta matarla y luego simuló un suicidio. Con esta orden de captura internacional, el prófugo deberá ser trasladado a México para enfrentar el proceso. "Este paso es muy importante porque logramos acreditar que sí hubo feminicidio. Lo primero que se hace es la orden de detención, porque el feminicidio tiene prisión preventiva", explicó la letrada Teuly.

El pedido de captura internacional que emitió Interpol por pedido de la Justicia de México

Tres años después, la foto de Juan Manuel Reverter debería estar en todas las calles. Hay testigos que lo vieron en Viedma, se dice que sigue en Argentina. Lo cierto es que Interpol lo busca en cada frontera.