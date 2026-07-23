Detuvieron en EEUU a Juan Manuel Reverter, el principal acusado por el femicidio de Agostina Jalabert

Después de permanecer casi tres años prófugo de la Justicia mexicana, Juan Manuel Reverter fue detenido en el estado de Oregón, Estados Unidos. El joven oriundo de Viedma es el principal acusado del femicidio de Agostina Jalabert, la modelo e influencer de Carmen de Patagones asesinada en Playa del Carmen el 18 de febrero de 2023.

La detención de Raverter, el principal acusado por el femicidio de Agostina Jalabert

La captura de Raverter fue concretada a partir de una alerta roja de Interpol y un operativo internacional y pone fin a una extensa búsqueda. Ahora se abre el camino para su extradición a México, donde deberá responder por un crimen que durante días intentaron presentar como un suicidio.

La detención se concretó en el condado de Deschutes mediante un procedimiento coordinado entre el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), Interpol Washington, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por su sigla en inglés) y la Patrulla Fronteriza. El operativo fue el resultado de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar al acusado después de casi tres años de permanecer fuera del alcance de la Justicia. La noticia fue confirmada a la familia Jalabert, que nunca dejó de reclamar que el asesinato de Agostina fuera investigado como un femicidio.

El crimen de Agostina Jalabert

El caso conmocionó a toda la región. Jalabert, de 31 años, fue encontrada sin vida dentro del departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen. La escena mostraba su cuerpo en el baño, con un cinturón de bata sujeto a un toallero ubicado a poco más de un metro del piso. Para las autoridades mexicanas, en un primer momento, todo apuntaba a un suicidio. Sin embargo, esa versión comenzó a derrumbarse casi de inmediato por las inconsistencias de la escena y las dudas planteadas por sus familiares.

Lejos de aceptar aquella explicación, Carolina Gianni, madre de Agostina, inició una batalla que durante casi tres años mantuvo viva la investigación. Acompañada por el resto de la familia, denunció irregularidades en las primeras actuaciones, reclamó nuevas pericias y consiguió que la Cancillería argentina interviniera para exigir una revisión completa del expediente. Esa insistencia terminó siendo determinante.

Por qué las nuevas pericias cambiaron el rumbo del caso Jalabert

Las nuevas pericias cambiaron el rumbo de la causa. La Mesa Especializada en Feminicidios de Quintana Roo ordenó profundizar la investigación y la autopsia reveló lesiones incompatibles con una autodeterminación. Los médicos encontraron golpes en distintas partes del cuerpo y signos de presión manual en el cuello que confirmaban una muerte violenta por asfixia. Para los investigadores, Agostina fue asesinada y posteriormente alguien intentó montar la escena para hacer creer que se había quitado la vida.

Desde entonces, la Fiscalía mexicana sostiene que Juan Manuel Reverter golpeó y estranguló a la joven antes de simular el ahorcamiento para desviar la investigación. Su conducta después del hecho también fortaleció las sospechas. Permaneció dentro del departamento cuando llegó Candela, la hermana de Agostina, no dio aviso a las autoridades, evitó colaborar con la investigación y poco después abandonó México sin prestar declaración ante la Fiscalía.

Con el acusado fuera del país, la Justicia emitió una alerta roja de Interpol y comenzó una búsqueda internacional que se extendió durante casi tres años. Las investigaciones siguieron distintas pistas que lo ubicaban en varios lugares hasta que finalmente fue localizado en Estados Unidos, donde las agencias federales lograron concretar una detención considerada clave para el avance de la causa.

Ahora comenzará el proceso de extradición para que Reverter sea trasladado a Quintana Roo y comparezca ante los tribunales mexicanos acusado del delito de feminicidio, una figura que contempla penas de hasta 40 años de prisión. Para la familia Jalabert, la detención representa el primer gran paso hacia la justicia después de un largo camino marcado por el dolor, la impotencia y una lucha incansable para demostrar lo que sostuvieron desde el primer día: Agostina no se quitó la vida, fue víctima de un femicidio cuya investigación estuvo a punto de quedar sepultada bajo una hipótesis equivocada.