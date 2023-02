Agostina era de Patagones y apareció ahorcada en Playa del Carmen

Agostina Jalabert era muy conocida en la comarca Viedma-Patagones. Tenía 31 años y soñaba con triunfar como influencer y modelo, por eso en septiembre del año pasado decidió dejar todo y radicarse en Playa del Carmen con su hermana. También tenía una relación con un chico de Viedma, quien estaba dentro del departamento cuando fue encontrada muerta después de una madrugada de peleas.

Las cosas no estaban bien en la pareja. El viernes 17 de febrero, Agostina quedó sola en el departamento con su novio y su pequeña perra. La hermana se fue a las 15 y volvió a las 7 de la mañana del otro día. Apenas regresó, el portero del edificio Paseo Los Olivos II le dijo a Candela que había muchas quejas de los vecinos por los gritos que se escucharon durante toda la noche y que incluso había llegado la policía en dos oportunidades.

El segundo llamado de atención fue cuando intentó entrar al departamento. La puerta estaba cerrada por dentro, por lo que tuvo que golpear varias veces hasta que le abrió el novio de su hermana. De inmediato escuchó de boca del joven que estaba durmiendo y casi sin dejarla hablar le tiró una pregunta: "Y Agos, dónde está?". La respuesta de Candela fue simple: "¿Cómo? ¿Dónde está Agos?". Y le cuestionó: "yo no estoy hace un día acá, decime vos dónde está".

A partir de allí todo fue caos, en medio de ladridos, la pequeña Bruna llevó a Candela hasta el baño y el escenario fue trágico. El cuerpo de Agostina estaba tirado en el piso, atado del cuello tenía un cinto de bata de baño, que a su vez estaba sujeto a un toallero. La hermana la desató e intentó hacerle maniobras para reanimarla, sin embargo la influencer maragata ya estaba sin vida.

Lo curioso es que el toallero estaba a 1,2 metros de piso. "Difícil pensar que una persona pueda colgarse de una altura inferior a la propia", es lo que intentó explicar Candela en su declaración. "El procedimiento judicial está cargado de falencias", aseguró y cuestionó lo realizado por la Justicia mexicana: "No se aplica ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte". hizo referencia a que "no se detiene al novio, no se le secuestra el teléfono, ni se le realizan exámenes toxicológicos, así como tampoco se constata si tiene lesiones".

Su apellido es familiar, porque su papá Edgardo es el secretario de Salud de Patagones y su tío Germán fue funcionario durante los 30 años de gobierno radical en Río Negro. Edgardo le envió una carta al canciller Santiago Cafiero, al que le pidió la intervención para poder conocer detalles del expediente, que por ahora no le permite la Justicia de México. Es que además de todas las dudas que tiene sobre la muerte de su hija le agregó algo mucho más grave, es que no pudieron acceder al expediente por parte de la familia y la Justicia tampoco le permitió ver la causa al Cónsul argentino en Playa del Carmen quien "ha intentado conseguir copias de las actuaciones y no lo ha logrado".