La costa atlántica de Río Negro tendrá un fin de semana largo con propuestas para distintos públicos. Desde este viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre, Las Grutas, San Antonio Oeste y el balneario El Cóndor combinarán espectáculos, actividades deportivas, talleres y competencias que ofrecen alternativas para quienes buscan algo más que playa y descanso.

En Las Grutas, la programación comenzará hoy en la Casa de la Cultura, donde Luciano Núñez dictará clases de danzas urbanas entre las 16 y las 18.30. Será la primera de varias actividades que durante los próximos días llevarán movimiento y expresiones artísticas a distintos espacios de la localidad.

El sábado 21 la agenda tendrá propuestas deportivas y culturales. Se realizará una muestra de taekwondo Oran Yi y una nueva fecha de la Liga Vallemediense de Básquet. En San Antonio Oeste, el Museo Jacobacci recibirá un taller de dibujo y máscaras, mientras que por la noche el Teatro Las Grutas tendrá música con Ecos, en un espectáculo tributo a Gustavo Cerati.

El domingo 22 concentrará una de las jornadas más cargadas. Habrá un Campus de Formas de Taekwondo, el show de fin de año de Roma Studio de Danza y el cierre de los talleres de oficio Capacitarte. La cartelera también tendrá lugar para el humor y el entretenimiento con la presentación de Rodrigo Lussich, quien llegará al balneario con su espectáculo "Acelerado".

El lunes 23 llegará el cierre de la programación con un Encuentro Infantil de Futsal en el Polideportivo Municipal de Las Grutas. La propuesta deportiva estará destinada a los más chicos y completará cuatro días de actividades que combinan formación, recreación y espectáculos para diferentes edades.

Pero la agenda de la costa rionegrina no terminará allí. En El Cóndor, del sábado 21 al lunes 23, se realizará una nueva edición del WindFest, el encuentro de kitesurf que reunirá a más de 120 riders y tendrá como escenario las playas de la villa balnearia. La competencia marcará también el inicio de la "Copa El Cóndor", con deportistas llegados de distintos puntos del país.

El festival incluirá competencias, clínicas y música en vivo, en una convocatoria organizada por la Asociación Civil Kitesurf El Cóndor, que cuenta con más de 120 socios y busca consolidar a la región como destino para esta disciplina. También habrá propuestas para toda la familia: música en vivo, sorteos y un ambiente festivo pensado para integrar a toda la comunidad y a los visitantes que elijan la costa atlántica rionegrina durante el fin de semana largo.