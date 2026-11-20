Un guarda ambiental encontró en los acantilados de Punta Bermeja un fósil de aproximadamente 4,5 millones de años de antigüedad. El estudio científico determinó que posiblemente pertenece a un ave de la familia de los buitres y constituye el primer registro fósil corpóreo de aves conocido para la Formación Río Negro.

El hallazgo fue realizado por Neri Maidana durante una recorrida de rutina en el Área Natural Protegida Punta Bermeja. Los restos quedaron expuestos por un derrumbe del acantilado y, luego de ser recuperados, fueron resguardados en el Centro de Interpretación del área.

Posteriormente, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y la Dirección de Patrimonio y Museos coordinaron su estudio con investigadores. El análisis estuvo a cargo de Lisandro Tosoni, estudiante de la Licenciatura en Paleontología de la Universidad Nacional de Río Negro, cuya investigación formará parte de su trabajo final de carrera.

Los resultados establecieron que el fósil tiene una antigüedad estimada de 4,5 millones de años y corresponde a depósitos de la Formación Río Negro, ubicados entre el Mioceno Superior y el Plioceno Inferior. Su posible pertenencia a la familia de los buitres representa un aporte novedoso para reconstruir la fauna que habitó la región.

La importancia del descubrimiento radica también en la rareza de este tipo de registros. Los huesos de las aves son frágiles y tienen pocas posibilidades de conservarse durante millones de años, por lo que encontrar restos corpóreos resulta poco frecuente. En este caso, además, se trata del primer registro conocido para esa formación geológica.

Hallaron un fósil de 4,5 millones de años.

El hallazgo vuelve a poner en valor los acantilados rionegrinos como reservorios de patrimonio paleontológico y geológico. También destaca el trabajo de los guardas ambientales, cuyas recorridas permiten detectar y proteger materiales de interés científico que, de otra manera, podrían perderse.

La pieza permanecerá bajo resguardo mientras continúa su evaluación. La articulación entre los organismos provinciales, la universidad pública y los equipos de conservación permitió transformar un descubrimiento fortuito en un nuevo aporte al conocimiento de la historia natural de Río Negro.