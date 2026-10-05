Una florería de Centenario fue víctima de un robo durante la tarde del domingo 4 de octubre. Entre las 15 y las 16, desconocidos rompieron la vidriera del comercio ubicado sobre calle Perú, casi Costa Rica, y sustrajeron imágenes de santos y figuras religiosas que estaban exhibidas en el frente del local.

Hasta el momento no fueron identificados los autores. Las cámaras de seguridad del sector todavía no habían sido analizadas, por lo que tampoco se pudo determinar con precisión hacia dónde escaparon después de cometer el robo.

El episodio volvió a generar preocupación entre los comerciantes de la zona comercial del Barrio Sarmiento, quienes aseguran que sufren hechos delictivos con frecuencia y reclaman mayor presencia y respuestas frente a situaciones que, según manifiestan, se repiten.

Rompieron la vidriera y se llevaron las imágenes

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo, en un horario en el que había circulación de personas por el sector comercial.

Los delincuentes dañaron la vidriera de la florería y tomaron distintas imágenes de santos y figuras que se encontraban exhibidas en el frente del establecimiento. No trascendió hasta el momento el valor económico de los elementos sustraídos.

La investigación deberá establecer si el robo quedó registrado por alguna de las cámaras instaladas en comercios o espacios cercanos.

Por ahora, no hay personas identificadas ni demoradas por este episodio.

El reclamo de los comerciantes de calle Perú

El robo generó nuevamente malestar entre comerciantes de la zona de calle Perú. Según expresaron, los episodios de inseguridad se vienen repitiendo y afectan tanto a los propietarios como a los empleados de los locales.

Entre los reclamos aparece la presencia habitual de personas en situación de calle, a quienes algunos comerciantes señalan como protagonistas de distintos robos y episodios de amenazas.

Ese señalamiento forma parte del reclamo de los comerciantes y no implica que las personas mencionadas hayan sido responsables de este robo en particular, algo que deberá determinar la investigación.

La Comisaría 52 ya intervino en otros robos comerciales

La Comisaría 52 de Centenario intervino en distintos episodios registrados en zonas comerciales de la ciudad.

En junio de este año, por ejemplo, comerciantes y vecinos de calle Perú retuvieron a un sospechoso luego de un intento de robo de una motocicleta. La Policía intervino posteriormente y trasladó al hombre al Hospital Natalio Burd.

También existen antecedentes de robos directamente vinculados con locales comerciales. En agosto de 2024, efectivos de la Comisaría 52 demoraron a un hombre acusado de sustraer artículos de perfumería de un comercio ubicado sobre calle Perú.

Más recientemente, en septiembre de 2026, otro comercio de Centenario sufrió un robo después de que un delincuente rompiera una vidriera e ingresara al local. En ese caso, las cámaras de seguridad registraron el momento del ataque y fueron incorporadas a la investigación.

La reiteración de episodios en sectores comerciales convierte a la seguridad de los locales en uno de los principales reclamos de comerciantes y vecinos.