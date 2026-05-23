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Choque y demoras

Una Fiat Strada se cruzó de carril y chocó de frente contra una Hilux: se salvaron de milagro

El accidente ocurrió este sábado por la mañana sobre la Ruta Provincial 69, entre Villa Manzano y El Labrador. Pese al fuerte impacto, no se registraron heridos de gravedad.

 

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Sabado, 23 de mayo de 2026 a las 13:14
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La Toyota Hilux terminó detenida sobre la ruta tras el fuerte choque frontal a primera hora de este sábado.

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Provincial 69, a la altura del kilómetro 5, en el tramo comprendido entre Villa Manzano y El Labrador, en la zona de Campo Grande. El choque ocurrió cerca de las 8:30 y provocó demoras en la circulación vehicular.

Según informó la Policía a Chañar Digital, el siniestro involucró a un Fiat Strada Ranch, en el que viajaba una sola persona y que circulaba en sentido este-oeste. Por causas que todavía son materia de investigación, el vehículo habría cruzado hacia el carril contrario.

A raíz de esa maniobra, impactó de frente contra una Toyota Hilux 4x4 que transitaba en sentido oeste-este con dos ocupantes a bordo.

El Fiat Strada habría cruzado de carril antes del impactante accidente en Campo Grande.

Tras el choque, ambos vehículos quedaron sobre la cinta asfáltica, por lo que el tránsito debió reducirse en la zona mientras se realizaban las tareas preventivas y las pericias para determinar cómo se produjo el hecho.

En el lugar trabajó personal de Tránsito de El Labrador y Barda del Medio, además de efectivos policiales.

Desde la Policía informaron que, pese a la violencia del impacto, no hubo personas con heridas de gravedad y solamente se registraron daños materiales en los vehículos involucrados.

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