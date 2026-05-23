Una Fiat Strada se cruzó de carril y chocó de frente contra una Hilux: se salvaron de milagro

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Provincial 69, a la altura del kilómetro 5, en el tramo comprendido entre Villa Manzano y El Labrador, en la zona de Campo Grande. El choque ocurrió cerca de las 8:30 y provocó demoras en la circulación vehicular.
Según informó la Policía a Chañar Digital, el siniestro involucró a un Fiat Strada Ranch, en el que viajaba una sola persona y que circulaba en sentido este-oeste. Por causas que todavía son materia de investigación, el vehículo habría cruzado hacia el carril contrario.
A raíz de esa maniobra, impactó de frente contra una Toyota Hilux 4x4 que transitaba en sentido oeste-este con dos ocupantes a bordo.
Tras el choque, ambos vehículos quedaron sobre la cinta asfáltica, por lo que el tránsito debió reducirse en la zona mientras se realizaban las tareas preventivas y las pericias para determinar cómo se produjo el hecho.
En el lugar trabajó personal de Tránsito de El Labrador y Barda del Medio, además de efectivos policiales.
Desde la Policía informaron que, pese a la violencia del impacto, no hubo personas con heridas de gravedad y solamente se registraron daños materiales en los vehículos involucrados.