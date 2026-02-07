Un camión que transitaba por la Ruta 69, en jurisdicción de Campo Grande, perdió uno de los bines que transportaba durante la tarde del sábado.

El incidente se produjo en el tramo que conecta las localidades de Manzano y Labrador, una vía utilizada por vehículos particulares y transporte vinculado a la actividad productiva de la región.

El momento fue grabado en video

Una pareja que circulaba en dirección a San Patricio del Chañar advirtió la situación y logró registrar en video el momento en que el bien cayó sobre la calzada.

Tras constatar el riesgo que representaba para otros conductores, se detuvieron y retiraron el objeto de la ruta para evitar posibles siniestros viales.

Riesgo en una vía clave de Campo Grande

La Ruta Provincial 69 es una traza estratégica para la circulación en el área de Campo Grande y el corredor productivo del Alto Valle. La presencia de carga suelta sobre la cinta asfáltica puede generar maniobras bruscas, colisiones o despistes.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni intervención de organismos de seguridad vial.