Una fiesta electrónica en Cipolletti, quedó bajo la lupa después de que un operativo policial detectara entre los asistentes drogas sintéticas en diferentes presentaciones, además de marihuana y un envoltorio con hongos. Los controles se realizaron durante la madrugada del domingo, entre la medianoche y las 4, y los hallazgos fueron comunicados al Ministerio Público Fiscal de General Roca.

El procedimiento dejó al descubierto una variedad de sustancias que circulaban entre quienes participaban del evento realizado en el predio de La Nonnina. Además de cigarrillos de marihuana: los efectivos también encontraron envoltorios con polvos, material cristalino, sustancias semicompactas y comprimidos de distintos colores, los que dieron resultados positivos en las pruebas orientativas para drogas sintéticas.

Uno de los casos que llamó la atención fue el de un hombre de 42 años al que le encontraron una pastilla celeste y un tubo pequeño con una sustancia cristalina. Según el informe policial, la pastilla dio positivo para anfetamina, mientras que el material cristalino arrojó resultado positivo para metanfetamina, con un peso de 1,2 gramos.

Pero no fue el único hallazgo de ese tipo. En otra intervención, los efectivos encontraron tres pastillas fucsias que dieron resultado positivo para metanfetamina. También se detectaron envoltorios con sustancias en polvo que reaccionaron positivamente para anfetaminas, además de comprimidos y materiales de distintas consistencias identificados de manera orientativa como metanfetamina.

Polvos, cristales y pastillas de distintos colores

La lista de procedimientos siguió creciendo durante la madrugada. En uno de ellos, un asistente tenía un envoltorio con 8 gramos de una sustancia en polvo que dio positivo para anfetamina. En otro caso, el personal encontró 1,5 gramos de una sustancia blanca que arrojó resultado positivo para metanfetamina.

También se registró una intervención en la que se secuestraron dos cigarrillos de marihuana, una sustancia en polvo que dio positivo para anfetamina y un envoltorio con material cristalino que reaccionó positivamente para metanfetamina. El informe consignó 4 gramos de esta última sustancia.

Otro de los hallazgos incluyó una pastilla y 1,7 gramos de una sustancia semicompacta que dio positivo para metanfetamina, además de un cigarrillo de marihuana. En tanto, a otro asistente le encontraron dos envoltorios con sustancias que dieron positivo para metanfetamina, con pesos informados de 1,1 y 0,3 gramos.

La variedad de comprimidos también quedó reflejada en el procedimiento realizado sobre un joven de Allen. En su poder se encontraron cuatro pastillas blancas y verdes, junto con otra de color gris. De acuerdo con el parte policial, las pruebas orientativas dieron resultado positivo para anfetaminas.

La marihuana también apareció entre los controles

Además de las sustancias sintéticas, los efectivos encontraron varios cigarrillos armados con marihuana. Las cantidades informadas fueron diferentes según cada caso: desde 0,4 gramos hasta 3,8 gramos en uno de los procedimientos.

En otra intervención se secuestraron dos cigarrillos con un peso conjunto de 1,4 gramos. La persona involucrada manifestó contar con Reprocann vigente, por lo que esa circunstancia deberá evaluarse de acuerdo con la documentación y las condiciones correspondientes. La sola presencia de cannabis no permite concluir, por sí misma, que exista una infracción.

El informe también mencionó un envoltorio con hongos, aunque no precisó su composición ni aportó una identificación química definitiva. Ese detalle resulta relevante porque la descripción inicial del material no alcanza para determinar qué sustancia contenía.

Los procedimientos fueron comunicados al fiscal interino Matías Zanona, del Ministerio Público Fiscal de Nación de General Roca. Los resultados consignados corresponden a pruebas orientativas de narcotest. La confirmación definitiva de la composición de las sustancias dependerá de las pericias que correspondan, por lo que no sería correcto presentar esas identificaciones como resultados de laboratorio concluyentes.