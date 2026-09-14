La fiesta todavía no había empezado para algunos, pero las drogas ya estaban apareciendo en la puerta. Durante los controles realizados en el ingreso a una fiesta electrónica en Finca La Nonina, en Cipolletti, personal de Toxicomanía detectó distintas sustancias sintéticas, además de cocaína y marihuana.

El operativo se realizó entre la medianoche y las 4 de la madrugada de este domingo y tuvo como resultado 12 procedimientos positivos. Los narcotest realizados en el lugar permitieron identificar principalmente anfetamina y metanfetamina, dos sustancias que aparecieron en comprimidos, fragmentos de pastillas y también en forma de polvo o material cristalino.

Entre los elementos encontrados hubo pastillas de distintos colores y con diferentes inscripciones, además de sustancias que dieron positivo para anfetamina. En varios de los casos se trató de cantidades pequeñas, aunque también se detectaron 1,1 gramos y 2 gramos de anfetamina, además de 0,8 gramos de metanfetamina.

La cocaína tampoco quedó afuera de los controles. En uno de los procedimientos se detectaron 2,8 gramos, mientras que en otros tres casos aparecieron cigarrillos armados y sustancia vegetal que dieron positivo para cannabis..

Todos los elementos fueron secuestrados y se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de Roca, Área de Atención Inicial, que dispuso las diligencias correspondientes. Los resultados de los narcotest son pruebas preliminares y las actuaciones quedaron bajo intervención judicial.



