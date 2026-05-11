Personal de la Policía de Río Negro, junto a la División Toxicomanías y Leyes Especiales, encabezó un allanamiento en dos domicilios ubicados en un mismo terreno sobre calle Cavasin, en el barrio Unión de Villa Regina. La medida fue autorizada por el Juzgado Federal, en el contexto de una investigación iniciada a partir de información que vinculaba a personas del sector con el comercio de sustancias estupefacientes.

Durante el procedimiento se obtuvieron resultados positivos. Los efectivos secuestraron más de dos kilos de cogollos de marihuana, confirmados mediante narcotest, y un envoltorio con clorhidrato de cocaína. También se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo en pesos y dólares, municiones calibre 22, un cargador, un cuchillo y equipos de comunicación, considerados elementos de interés para la causa.

Se incautó dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Roca, el Área de Investigación y Litigación de Casos Sencillos, a cargo del fiscal Francisco Iglesias Frezzini, quien dispuso la continuidad de las actuaciones judiciales por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Tres personas fueron notificadas e imputadas en la causa.

El operativo contó con la colaboración del grupo especial C.O.E.R. de Villa Regina y la Sección Canes de Allen, reforzando el despliegue policial en la zona. Desde la fuerza se destacó que estas acciones forman parte de una estrategia de control y prevención del narcotráfico en el Alto Valle, con el objetivo de documentar delitos y asegurar pruebas para la Justicia Federal.