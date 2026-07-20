Mientras la ciudad terminaba la jornada, un ladrón intentó atacar un comercio

La madrugada posterior a la final del Mundial dejó un nuevo episodio de inseguridad en Cutral Co. Un hombre intentó ingresar por la fuerza a un almacén ubicado sobre calle Tierra del Fuego al 200, pero debió abandonar sus intenciones cuando comenzó a sonar una alarma.

El hecho ocurrió pasadas las 2 de este lunes y quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el frente del local.

Las imágenes muestran al sospechoso actuando con tranquilidad mientras intenta vulnerar el ingreso al comercio, sin advertir que cada uno de sus movimientos estaba siendo filmado.

Usó una barreta para forzar la reja

Según pudo observarse en el video, el hombre llevó una barreta con la que comenzó a hacer fuerza sobre la reja de la puerta principal.

Durante varios segundos intentó abrir el acceso, hasta que el sonido de una alarma —o la bocina de un vehículo— interrumpió la maniobra.

En ese instante abandonó el lugar a toda velocidad, sin alcanzar a ingresar al comercio.

Todo quedó registrado

La cámara de seguridad captó la secuencia completa, desde la llegada del sospechoso hasta el momento en que decidió escapar.

Las imágenes ahora forman parte de los elementos que podrían ser utilizados para intentar identificar al autor del intento de robo.

Comerciantes vuelven a reclamar más seguridad

El episodio volvió a poner sobre la mesa una preocupación que desde hace tiempo expresan los comerciantes de Cutral Co.

Si bien gran parte de los reclamos se concentran en la zona céntrica, este intento de robo ocurrió en el macrocentro de la ciudad, una situación que alimenta la inquietud entre quienes trabajan y viven en ese sector.

Aunque el delincuente no logró concretar el robo, el hecho volvió a mostrar una modalidad que se repite durante la madrugada: comercios cerrados, pocos testigos y delincuentes que buscan aprovechar cualquier oportunidad para ingresar por la fuerza.