Un hombre utilizó una insólita excusa para justificar su presencia en un departamento de alquiler de San Martín de los Andes: aseguró que su madre vendía guiso. Sin embargo, tras comprobar que no había nadie en el inmueble, regresó, rompió una ventana y entró a robar. El hecho ocurrió este miércoles 21 de octubre en el barrio Obeid, entre las calles Unión y Esperanza.

El hombre primero golpeó la puerta del departamento para comprobar si había personas en el interior. Al no obtener respuesta, regresó minutos después, movió una cámara de seguridad para no ser visto y rompió el vidrio de una ventana frontal para ingresar. Una vez dentro, revolvió el inmueble y robó una computadora y varios perfumes importados.

Según informó Realidad Sanmartinense, las cámaras de seguridad registraron los movimientos del sospechoso y permitieron aportar datos para la investigación. Entre los elementos denunciados como robados figura una notebook gamer Lenovo de 15,6 pulgadas, además de perfumes de marcas como Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Chanel y Granado. La denuncia fue radicada en la Comisaría 23ª.

Las imágenes permitieron identificar al ladrón, quien vestía un pantalón oscuro, una remera blanca de River Plate y una campera azul y negra. Pese a que el sujeto fue demorado en el marco de la investigación, posteriormente recuperó la libertad por disposición de la Justicia. La víctima manifestó su malestar por la situación y, hasta el momento, no logró recuperar las pertenencias sustraídas.