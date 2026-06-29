El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un camionero por provocar un incidente vial en la Ruta Nacional 237, tras cruzarse de carril en un sector con doble línea amarilla e impactar un auto en el que viajaban tres miembros de una familia que sufrieron lesiones de diversa gravedad.

La acusación fue realizada este lunes en forma conjunta por el asistente letrado Federico Gayós y el funcionario Gustavo Vázquez.

Cómo fue el siniestro vial que dejó tres heridos

En audiencia, plantearon que el hecho ocurrió el 22 de marzo de 2025 entre las 15.20 y 16.45. Fue entre el kilómetro 1606 y 1607 de la Ruta Nacional 237, donde el acusado, C. R. C., manejaba un camión Mercedes Benz con acoplado en dirección hacia Bariloche.

De acuerdo a la investigación del MPF y la Policía provincial, el camionero conducía con 1,1 gramos de alcohol en sangre. “La conducta imprudente se agravó al manejar con alcohol en sangre”, remarcaron los representantes del MPF.

Así, “de forma imprudente y antirreglamentaria” y sin respetar la señal de tránsito de doble línea amarilla, el imputado invadió el carril contrario por el que circulaba un Fiat Palio con tres integrantes de una familia (padre, madre e hijo) y los colisionó.

Como consecuencia del incidente vial, la mujer que iba en el auto sufrió traumatismos y fracturas que le impidieron hacer sus tareas habituales por un plazo de entre 90 y 120 días. En tanto, los dos varones sufrieron politraumatismos leves.

Delitos atribuidos

Los delitos que le atribuyeron los representantes del MPF al imputado fueron dos hechos de lesiones leves culposas y un hecho de lesiones graves culposas en concurso ideal, producidas por la conducción imprudente de un vehículo automotor, agravado por la cantidad de alcohol en sangre.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Ignacio Pombo, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en dos meses.