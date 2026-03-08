El dato que surgió tras las pericias

La investigación por el choque fatal ocurrido el sábado por la mañana en la Ruta Nacional 22, a la altura de Plaza Huincul, sumó un dato clave en las últimas horas: el conductor de la Toyota Hilux manejaba con 1,84 gramos de alcohol en sangre.

El resultado del test de alcoholemia fue confirmado por la Policía de Neuquén luego de las primeras diligencias realizadas en el lugar del impacto. La prueba se practicó al conductor de la camioneta que protagonizó la colisión frontal contra una Kia Sorento en la que viajaban dos efectivos policiales.

Ambos murieron en el lugar.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la detención por 24 horas del conductor mientras avanza la investigación y se prepara la audiencia de formulación de cargos.

Un choque frontal en un tramo recto

El siniestro ocurrió cerca de las 6:50 de la mañana, en el kilómetro 1324 de la Ruta 22, en inmediaciones de un comercio del sector.

En ese punto de la ruta, que es recto y tiene doble línea amarilla, chocaron de frente la Toyota Hilux blanca y la Kia Sorento gris, que circulaban en sentidos opuestos.

El impacto fue directo.

En la Sorento viajaban el oficial ayudante Julián Iván Zúñiga, de 27 años, y el suboficial mayor retirado Atilio Contreras, de 60. Ambos fallecieron en el lugar como consecuencia de la violencia del choque.

Tres heridos, dos en estado grave

En la Toyota Hilux viajaban cuatro personas.

Tres de ellas resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención médica. Dos permanecen internadas en estado delicado, mientras que otra persona fue derivada a la ciudad de Neuquén.

El conductor fue el único ocupante de ese vehículo que no sufrió lesiones.

Horas de pericias sobre la Ruta 22

Tras el impacto, personal policial, bomberos, médicos y peritos de Criminalística trabajaron durante varias horas en el lugar para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del hecho.

Entre las medidas dispuestas se incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, además de pericias sobre los vehículos involucrados.

La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que continúa reuniendo elementos para determinar cómo se produjo el choque que terminó con dos víctimas fatales sobre la Ruta 22.