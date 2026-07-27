Una rápida intervención del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Có - Plaza Huincul y coordinada con el Centro de Monitoreo Urbano permitió frustrar un intento de robo en un comercio durante la madrugada del domingo y demorar a tres personas presuntamente involucradas en un robo.

El procedimiento fue alrededor de las 1:38, luego de un llamado que alertó sobre la presencia de individuos intentando ingresar a un local comercial ubicado sobre calle Tucumán.

De inmediato, desde el Centro de Monitoreo se realizó el seguimiento mediante las cámaras de seguridad, logrando confirmar que los sospechosos habían forzado la reja de acceso e ingresado al inmueble.

Los tres demorados intentaban huir con mercadería

Al llegar, el personal policial identificó a una persona que permanecía en la vereda y, al constatar que la puerta del comercio se encontraba abierta, ingresó al local para realizar una inspección.

En el interior, los efectivos demoraron a un hombre que intentaba escapar por una ventana del baño y, posteriormente, localizaron a otro sospechoso oculto sobre el techo del edificio.

Durante la inspección, los uniformados constataron que los presuntos autores ya habían reunido diversa mercadería en bolsas con la intención de robarla. Minutos después, el propietario del comercio se hizo presente y verificó daños en la puerta de ingreso, además de reconocer la mercadería preparada para su traslado.

Gracias a la rápida respuesta policial se evitó la sustracción de los elementos del comercio. Los demorados fueron trasladados a la unidad policial, quedando a disposición de la Justicia, mientras se continúan con las actuaciones correspondientes.