La palabra "violín" comenzó a circular junto a su fotografía en WhatsApp y el hombre decidió llevar el caso a la Justicia de Cipolletti. En las publicaciones también aparecían referencias a domicilios particulares y datos sobre su posible empleador. Consideró que estaban dañando su reputación y pidió una medida urgente para frenar la difusión, pero recibió un revés judicial: la jueza rechazó el planteo porque no había pruebas de que la mujer denunciada fuera quien había creado o compartido esos mensajes.

El caso sobre supuesta difamación, a la Justicia

El hombre presentó una medida autosatisfactiva para proteger sus derechos personales. Acompañó capturas de pantalla en las que aparecía su imagen junto a acusaciones agraviantes que lo vinculaban con una investigación penal. En su presentación pidió que la mujer señalada tuviera prohibido publicar o retransmitir ese material y que, si se comprobaba su participación, retirara las imágenes de sus estados, perfiles y grupos en un plazo de 24 horas.

También pretendía impedir que se difundieran públicamente datos de su domicilio y el de sus familiares. Sin embargo, había un problema que terminó siendo decisivo: las capturas no permitían establecer quién había enviado los mensajes ni demostraban que la mujer hubiera participado en su circulación.

Qué determinó la jueza de Cipolletti

La jueza de la Unidad Jurisdiccional Civil N.º 3 reconoció la gravedad de la exposición. En sus fundamentos sostuvo que la dignidad humana y la moralidad del hombre estaban en "jaque" por las publicaciones que circulaban a través de WhatsApp. Pero una cosa era reconocer el daño que podían provocar esos mensajes y otra muy distinta ordenar medidas contra una persona cuya responsabilidad no estaba acreditada.

Por eso, la magistrada rechazó la medida urgente. Explicó que las medidas autosatisfactivas son herramientas excepcionales y requieren elementos concretos que justifiquen una intervención judicial inmediata. El propio denunciante había reconocido que no podía demostrar que la mujer fuera la autora de las publicaciones o que las hubiera retransmitido. El hombre podrá volver a presentarse ante la Justicia si consigue pruebas.