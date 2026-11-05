Un motociclista protagonizó una peligrosa fuga por las calles de Cipolletti, atropelló a un policía que intentaba detenerlo y siguió escapando a pie después de caer sobre la vereda. Finalmente fue alcanzado por otros efectivos y detenido. Al identificarlo, la Policía descubrió que tenía un pedido de captura de Cinco Saltos y que la moto en la que circulaba presentaba una llamativa irregularidad: el número de motor no coincidía con la patente colocada.

Todo comenzó alrededor de las 19:30, cuando efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) realizaban tareas preventivas en jurisdicción de la Comisaría 32°. En la esquina de Güemes y Miguel Muñoz, los uniformados observaron una escena que no pasó inadvertida: dos hombres viajaban en una moto sin luces, ninguno llevaba casco y el escape libre hacía notar su presencia.

Pero cuando los policías intentaron intervenir, la situación se descontroló. Los dos ocupantes reaccionaron de manera diferente: uno abandonó el rodado y salió corriendo, mientras que el conductor aceleró y emprendió una fuga a toda velocidad por distintas calles de la ciudad.

A partir de ese momento comenzó una persecución que incluyó maniobras peligrosas y circulación en contramano. El motociclista tomó por Güemes en dirección oeste-este, después continuó por Sarmiento en sentido sur-norte y finalmente se desplazó por Almirante Brown, en dirección este-oeste, sin detenerse pese a las indicaciones policiales.

La moto tenía una irregularidad en el número de motor y el conductor registraba un pedido de captura.

Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado con balizas y sirenas. Sin embargo, el conductor parecía decidido a no detenerse. En la intersección de Almirante Brown y Mengelle, después de varios intentos por obligarlo a frenar, llegó el momento más violento del procedimiento: el motociclista embistió a uno de los uniformados de la BMA y ambos terminaron cayendo sobre la acera.

Lejos de quedarse en el lugar, el hombre volvió a escapar. Esta vez dejó atrás la moto y continuó la huida corriendo, mientras los policías intentaban alcanzarlo. La fuga duró algunas cuadras más, hasta que consiguieron interceptarlo con la colaboración del personal de la Comisaría 32°.

Una vez reducido, fue trasladado a la Comisaría 32°, donde comenzó el proceso de identificación. La consulta de sus datos en los sistemas policiales agregó otro elemento al procedimiento: registraba un pedido de captura de la Comisaría 7° de Cinco Saltos, fechado el 20 de octubre de 2026. Además, entre sus pertenencias llevaba una mochila con herramienta de dudosa procedencia.

Sin embargo, la historia no terminó con la detención. Cuando los efectivos comenzaron a verificar la moto, encontraron una irregularidad que encendió otra señal de alerta: el número de motor correspondía a un vehículo diferente del que figuraba en la chapa patente colocada. La inconsistencia abrió una nueva línea de investigación para establecer la procedencia del rodado y determinar si existió alguna maniobra de adulteración en su identificación.

El hombre quedó detenido a dispsición del Ministerio Público que abrió un legajo por el ataque y resistencia a la autoridad, además de la causa pendiente en jurisdicción de Cinco Saltos.