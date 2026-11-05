Cipolletti proyecta transformar la calle Salto en un corredor de cuatro carriles: de qué se trata el proyecto

La Municipalidad de Cipolletti presentará este jueves el proyecto de obra que busca convertir a la calle Salto en uno de los principales corredores de conexión urbana entre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 65. La exposición se realizará en el quinto piso del edificio municipal de Yrigoyen 379 y estará a cargo del equipo técnico de la Secretaría de Obras Públicas, que dará a conocer los alcances de una intervención considerada estratégica para la conectividad de la ciudad.

La propuesta apunta a mejorar uno de los accesos más transitados de Cipolletti y forma parte del esquema de movilidad que acompaña el crecimiento urbano registrado en los últimos años.

Cuatro carriles, iluminación y ciclovía

Según adelantó el intendente Rodrigo Buteler, el proyecto prevé la ampliación de la calzada a cuatro carriles de circulación, lo que permitirá aumentar la capacidad de tránsito y reducir los problemas de congestión en un sector clave para el ingreso y egreso de vehículos.

La iniciativa también contempla la renovación integral del sistema de iluminación y la construcción de una ciclovía, incorporando infraestructura destinada a mejorar la seguridad vial y la movilidad sustentable. Uno de los aspectos más importantes de la obra es que dará continuidad al esquema de conectividad vinculado con la megaobra de Circunvalación-Juan Domingo Perón, desarrollada entre Ruta 65 e Illia.

Desde el municipio sostienen que ambas intervenciones forman parte de una misma estrategia para ordenar la circulación, mejorar los desplazamientos internos y acompañar el crecimiento demográfico y productivo de Cipolletti.

Un corredor con impacto regional

La transformación de calle Salto no solo beneficiará a los vecinos que utilizan diariamente ese sector, sino que también permitirá fortalecer la conexión entre distintos puntos de la ciudad y las principales vías de acceso regional. Las autoridades consideran que la obra tendrá un impacto directo sobre la circulación vehicular, la seguridad y la integración de sectores urbanos que hoy concentran una importante demanda de movilidad.