Atraparon a un violador prófugo tucumano que era intensamente buscado por la Justicia de su provincia y se ocultaba en la ciudad de Neuquén utilizando una identidad falsa. El operativo fue concretado por personal de la Dirección Delitos Neuquén – División Recaptura de Evadidos, tras una investigación que permitió ubicar su paradero.

La detención se produjo luego de que se confirmara un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Tucumán. El hombre estaba vinculado a una causa por abuso sexual agravado y tenía pendiente una condena de cumplimiento efectivo.

Con apoyo de la División Búsqueda y Captura de Prófugos de la provincia de origen, los investigadores montaron una vigilancia discreta en un domicilio del barrio Santa Genoveva. Al advertir su salida del lugar, se realizó un seguimiento controlado hasta lograr su interceptación en la vía pública.

Durante el procedimiento, el sospechoso aportó datos filiatorios falsos y manifestó no contar con documentación personal, por lo que fue demorado preventivamente. Tras confirmarse su identidad, la Oficina Judicial dispuso su detención formal y su alojamiento en una unidad policial, a la espera de los trámites de extradición correspondientes.