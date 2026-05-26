La Justicia Federal condenó a cinco años de prisión a Natalia Magalí Monsalve, señalada como la líder de una banda dedicada a la venta de drogas en Huergo. La mujer ya arrastraba una condena condicional de tres años por narcotráfico dictada en 2025, pero volvió a quedar en la mira tras una investigación que terminó con allanamientos, secuestro de cocaína, marihuana y dinero en efectivo. A pesar de haber sido declarada reincidente, evitó la cárcel común y cumplirá prisión domiciliaria porque tiene cuatro menores a cargo.

La causa se originó a partir de denuncias anónimas realizadas al 0800-DROGAS y derivó en una investigación que durante dos meses siguió de cerca el movimiento de la organización. Según expuso la fiscalía durante la audiencia de acuerdo pleno, la banda operaba mediante ventas directas y también con la modalidad de “delivery”, utilizando distintos puntos de distribución en Huergo.

Además, los investigadores determinaron que Monsalve manejaba el negocio narco desde las sombras y coordinaba tanto la venta como el acopio de la droga. En ese esquema aparecieron involucrados su pareja, Juan Carlos Salazar Zárate, y su hijo, Enzo Javier Flores, quienes terminaron condenados a tres años de prisión en suspenso por haber colaborado con la logística y la custodia de los estupefacientes.

Uno de los puntos más impactantes de la investigación fue el hallazgo de un verdadero búnker narco montado en el sector de bardas del barrio Ceferino. Allí, efectivos de Toxicomanía de Villa Regina secuestraron 654 gramos de cocaína y 787 gramos de marihuana, parte de la sustancia fraccionada para la venta y otra parte compactada en forma de “medio ladrillo”.

Pero eso no fue todo. En el lugar también encontraron casi 400 mil pesos en efectivo, balanzas digitales, teléfonos celulares y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga. El sitio contaba además con cámaras de seguridad y un DVR que permitía monitorear todos los movimientos externos, una estructura típica de los kioscos narco que buscan blindarse ante posibles operativos policiales.

Sin embargo, el dato que más ruido generó dentro del expediente fue que Monsalve ya había sido condenada por venta de droga en septiembre de 2025. Aquella pena había sido de tres años de prisión condicional, pero lejos de abandonar el negocio, volvió a quedar involucrada en una causa federal por narcotráfico.

Por esa razón, durante la audiencia el fiscal Sebastián Gallardo pidió que fuera declarada reincidente y que se unificaran ambas condenas en una pena de cinco años de prisión. El acuerdo finalmente fue homologado por el juez federal Hugo Greca. No obstante, la mujer no irá a una cárcel común. La fiscalía aceptó que cumpla la condena bajo arresto domiciliario por “razones humanitarias” y por el “interés superior del niño”, debido a que tiene cuatro menores a cargo.

De todos modos, el juez Greca fue tajante al momento de dirigirse a la condenada y le dejó una advertencia que resonó fuerte en la sala. "Si usted vuelve a estar ligada con la droga, el fiscal va a pedir que la trasladen a Santa Rosa, donde está la prisión de mujeres", le dijo el magistrado.

En la misma línea, también remarcó que la prisión domiciliaria es una excepción y no la regla. "Las personas cumplen condena en establecimientos carcelarios", sostuvo el juez antes de recordar que el beneficio fue otorgado exclusivamente por la situación de los menores que dependen de la mujer.

Por falta de recursos técnicos, Monsalve no será controlada con tobillera electrónica. Aun así, deberá presentarse periódicamente ante el organismo de asistencia postpenitenciaria mientras cumple la condena en su vivienda.