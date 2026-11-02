Durante la noche de Halloween, el sábado 31 de octubre, nuevamente una enorme caravana de motos fue protagonista de un operativo policial que logró desactivar su juntada y evitar que generen incidentes. Un despliegue preventivo coordinado logró desarticular a tiempo una caravana que buscaba alterar el orden público bajo la excusa de la celebración de Halloween.

La acción conjunta entre las áreas de Tránsito del municipio y la Policía provincial resultó clave para garantizar la tranquilidad y el descanso de los vecinos. El accionar impidió que las maniobras imprudentes y el ruido extremo se adueñaran de las calles de la ciudad.

El grupo stunt había comenzado a bajar por la Avenida Argentina durante la madrugada del sábado, realizando mucho ruido con los escapes libres y generando caos bajo la excusa de la celebración Halloween. Sin embargo, la juntada no logró concretarse y fueron retenidos a tiempo.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, dejó en claro la postura firme de la gestión frente a la conducción temeraria. “Pretendían que en esta celebración de Halloween la ciudad se convierta en un gran problema sonoro”, advirtió Baggio respecto a la contaminación auditiva que generan estos rodados.

Qué recorrido pretendían hacer: alcoholemias, secuestros y un demorado

Los controles preventivos se concentraron estratégicamente en la zona norte, específicamente en las intersecciones de las calles Godoy y Novella, y en el cruce de Los Paraísos y Soldi.

El objetivo final de la convocatoria, que había sido anunciada activamente, era avanzar hacia el centro. Los organizadores buscaban movilizarse hasta la Plaza de las Banderas y luego descender hacia la Isla 132.

El saldo del operativo, que demandó más de siete horas de trabajo ininterrumpido en la calle, fue contundente para desarticular la concentración. El personal apostado retuvo un total de 60 motos y 3 automóviles por diversas infracciones a las normativas de tránsito.

Además, los inspectores detectaron 18 casos de alcoholemia positiva durante la extensa jornada de madrugada. El caso más grave registrado fue el de un conductor que arrojó un resultado sumamente elevado de 1,59 gramos de alcohol en sangre.

“Haciendo equilibrio, es muy, muy, muy problemático”, sostuvo Baggio sobre la enorme irresponsabilidad y el peligro mortal que implica conducir vehículos de dos ruedas en estado de ebriedad.

Una persona debió ser demorada por los efectivos policiales tras generar disturbios y resistirse a las indicaciones durante el transcurso de los procedimientos. El despliegue de seguridad impidió que la situación pasara a mayores.

Qué pasará con las motos y cómo continúan los operativos de cara al verano

Las motocicletas secuestradas por no cumplir con las normas enfrentarán sanciones severas que exceden el pago de una simple multa económica.

“Van a pasar seis meses retenidas, inmovilizadas en el predio municipal independientemente de que vayan y paguen la contravención”, explicó el funcionario. Esta medida busca desalentar definitivamente el uso de motos sin silenciador y restablecer el orden.

Con los vehículos secuestrados durante este último fin de semana, el municipio ya contabiliza unas 300 motos inmovilizadas en el último mes.

La conducción de estos grupos incluye circular por encima de los bulevares, invadir veredas, cruzar semáforos en rojo y correr picadas. “Es un formato que no entendemos, un formato que nos parece muy negligente, muy obtuso”, reflexionó.

Los habitantes de sectores como Río Grande, Unión de Mayo y Confluencia son los principales afectados por estos incidentes nocturnos. "Molesta mucho, interrumpe el descanso de mucha gente, de los vecinos que quieren descansar y tienen que encontrarse a la madrugada con estas personas”, enfatizó el titular de la cartera.

El intendente Mariano Gaido dio la indicación precisa de sostener los operativos aleatorios y ampliar los patrullajes en toda la capital para proteger el bienestar general.

Baggio agradeció especialmente el acompañamiento operativo del comisario Néstor Catalán, de la directora general de tránsito Yanina Pili y de todos los inspectores.

“Queremos que los vecinos salgan, recorran el Paseo Costero, los balnearios, disfruten de los espacios gastronómicos, pero en el uso de motocicletas de manera adecuada”, concluyó el subsecretario.