Secuestraron 47 vehículos y hubo 10 alcoholemias positivas en un operativo en Alta Barda

Un operativo de control vehicular y de personas realizado en la madrugada de este sábado 31 de octubre en el barrio Alta Barda de Neuquén capital terminó con 45 motocicletas y dos automóviles secuestrados. Además, durante el procedimiento se registraron diez alcoholemias positivas.

El despliegue se desarrolló entre las 0.30 y las 4, en la intersección de las calles Soldi y Los Paraísos, en el marco de la Orden Operacional N.º 19/26 de la Dirección Tránsito Neuquén.

Participaron efectivos de distintas dependencias policiales, entre ellos integrantes de la División Tránsito Neuquén, el Departamento Móvil de Seguridad (Demose) y Metropolitana. También intervino personal de Tránsito Municipal.

Un operativo conjunto durante la madrugada

El procedimiento estuvo a cargo de la División Tránsito Neuquén, conducida por el comisario José Montiveros. También participaron efectivos motorizados del Demose y personal de Metropolitana, bajo la coordinación del oficial ayudante Morales.

Por parte del municipio intervino el área de Tránsito, encabezada por su director, Víctor Catalán. La supervisión general estuvo a cargo del coordinador operativo de la Dirección Tránsito, comisario inspector Néstor Catalán.

Los controles incluyeron vehículos y personas que circulaban por ese sector de la capital provincial. Como resultado, se concretó el secuestro de 47 vehículos en total: 45 motos y dos autos.

Además, hubo 10 casos de alcoholemia positiva - Foto: Neuquén Informa

Diez conductores dieron positivo en los controles de alcoholemia

Otro de los resultados del procedimiento fue la detección de diez alcoholemias positivas. El dato se suma a los secuestros vehiculares y constituye uno de los principales resultados informados por las autoridades.

La intervención conjunta entre la Policía provincial y Tránsito Municipal permitió concentrar controles de circulación y fiscalización durante más de tres horas y media.

Los controles de tránsito en Neuquén

Los operativos conjuntos entre las áreas de seguridad provincial y municipal constituyen una herramienta de fiscalización de la circulación en la ciudad de Neuquén. Permiten controlar documentación, condiciones de los vehículos y cumplimiento de las normas de tránsito, además de detectar conductores que circulan después de consumir alcohol.

En este caso, el procedimiento se concentró en Alta Barda y se desarrolló bajo una orden operacional específica de la Dirección Tránsito Neuquén.

La cantidad de motocicletas retenidas —45 en una sola intervención— es uno de los datos más relevantes del despliegue, junto con los dos vehículos secuestrados y los 10 casos de alcoholemia positiva.