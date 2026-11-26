Un hombre de 43 años terminó involucrado en una causa federal por drogas después de ser interceptado por la Policía en Cipolletti. Llevaba 17,6 gramos de cocaína entre sus prendas y circulaba en una moto Corven 150 cc. que también terminó secuestrada porque no tenía la documentación habilitante.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 2.30 de este jueves, cuando efectivos de la Comisaría 24° realizaban una recorrida preventiva por la zona de Colombia y Jorge Newbery. Allí observaron salir a un hombre de un inmueble que, al advertir la presencia policial, subió a una moto y comenzó a circular en contramano.

La maniobra llamó la atención de los uniformados, que iniciaron un seguimiento controlado hasta interceptarlo en calle José Hernández. Una vez identificado, realizaron una requisa preventiva y encontraron entre sus prendas un envoltorio de nylon transparente con una sustancia pulverulenta.

La sospecha de que podía tratarse de droga llevó a convocar al personal especializado de Toxicomanía. Los efectivos realizaron el narcotest y confirmaron que era cocaína. El pesaje arrojó un total de 17,6 gramos.

El hallazgo derivó en el secuestro de la sustancia y en la intervención de la Justicia Federal. El hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. Pero el procedimiento no terminó con el hallazgo de la droga. La Corven 150 cc. también quedó secuestrada debido a que el conductor no tenía la documentación obligatoria para circular.