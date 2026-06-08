Un control vehicular realizado durante la madrugada terminó exponiendo una situación que pudo haber tenido consecuencias graves en las rutas neuquinas. Personal de la División Tránsito de Piedra del Águila interceptó a un conductor que manejaba con más de cuatro veces el límite de alcohol permitido y sin la documentación obligatoria del vehículo.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo, en medio de un operativo preventivo que realizaban efectivos policiales sobre la ruta.

Cuando detuvieron la marcha del vehículo para una identificación de rutina, comenzaron a aparecer las irregularidades. El conductor no tenía ni la cédula de identificación vehicular ni el seguro obligatorio.

Pero la situación empeoró todavía más cuando le realizaron el test de alcoholemia.

Más de dos gramos de alcohol en sangre

El resultado arrojó 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra extremadamente alta para alguien que estaba manejando.

El número supera ampliamente los límites permitidos y refleja un nivel de intoxicación que reduce reflejos, altera la percepción y multiplica el riesgo de provocar un accidente.

Ante ese escenario, el personal policial labró las infracciones correspondientes y procedió al secuestro de la licencia de conducir.

Un operativo que evitó un riesgo en la ruta

El procedimiento se dio en el marco de los controles preventivos que se realizan durante fines de semana y horarios de alta circulación.

En este caso, la intervención permitió retirar de circulación a un conductor que manejaba sin documentación y bajo un fuerte estado de alcoholización.

Finalmente, el vehículo fue entregado bajo acta de responsabilidad civil, mientras avanzan las actuaciones por las infracciones detectadas durante el operativo.