Personal policial detectó el transporte de astas de ciervo sin la guía de tránsito correspondiente. El procedimiento se llevó a cabo este domingo (11/10) pasada las 12:00 en inmediaciones de la intersección de las rutas nacionales 40 y 237.

Durante un patrullaje preventivo, efectivos policiales que se movilizaban en el móvil, identificaron una camioneta Toyota Hilux gris, en la que dos hombres transportaban astas de ciervo.

Posteriormente, ambos se dirigieron voluntariamente al Destacamento Nahuel Huapi, donde se dio intervención a personal de Parques Nacionales.

El organismo constató que la carga no contaba con la guía de tránsito correspondiente, por lo que labró el acta de infracción y procedió al secuestro de un total de 155 astas de ciervo.

Finalmente, tras verificar la documentación del vehículo y consultar los sistemas policiales, se constató que no registraba requerimientos vigentes, por lo que sus ocupantes pudieron continuar circulando.