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Carga secuestrada

Los frenaron en la Ruta 40 y descubrieron una llamativa carga: llevaban 155 astas de ciervo sin autorización

Los ocupantes de la camioneta pudieron seguir su marcha luego de que el cargamento quedó secuestrado y se comprobó que el vehículo no presentaba irregularidades.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 12 de octubre de 2026 a las 09:14
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La carga no tenía la guía de tránsito correspondiente.

Personal policial detectó el transporte de astas de ciervo sin la guía de tránsito correspondiente. El procedimiento se llevó a cabo este domingo (11/10) pasada las 12:00 en inmediaciones de la intersección de las rutas nacionales 40 y 237.

Durante un patrullaje preventivo, efectivos policiales que se movilizaban en el móvil, identificaron una camioneta Toyota Hilux gris, en la que dos hombres transportaban astas de ciervo.

Posteriormente, ambos se dirigieron voluntariamente al Destacamento Nahuel Huapi, donde se dio intervención a personal de Parques Nacionales.

El organismo constató que la carga no contaba con la guía de tránsito correspondiente, por lo que labró el acta de infracción y procedió al secuestro de un total de 155 astas de ciervo.

Finalmente, tras verificar la documentación del vehículo y consultar los sistemas policiales, se constató que no registraba requerimientos vigentes, por lo que sus ocupantes pudieron continuar circulando.

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