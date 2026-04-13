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Siniestro vial urbano

Frenó y lo chocaron: así fue el siniestro vial en plena avenida de Cutral Co

El hecho ocurrió este lunes al mediodía sobre la avenida Sáenz Peña, en Cutral Co. Una camioneta frenó y fue impactada desde atrás por un Fiat Palio; no hubo heridos graves.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 13 de abril de 2026 a las 17:25
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Un siniestro vial se registró este lunes al mediodía en la ciudad de Cutral Co, sobre la avenida Sáenz Peña, a la altura del Monumento al Avión.

De acuerdo a la información recabada, una camioneta Toyota Hilux perteneciente a una empresa debió frenar su marcha en plena circulación.

Impacto desde atrás

En ese momento, un automóvil Fiat Palio de color rojo la impactó desde atrás, en lo que se configura como un choque por alcance. Según las primeras versiones, el conductor del vehículo menor habría circulado distraído, lo que provocó la colisión.

Consecuencias del siniestro

Como resultado del impacto, ambos vehículos registraron daños materiales de distinta consideración.

Hasta el momento, no se reportaron personas con lesiones de gravedad, aunque no se descarta la asistencia preventiva a los involucrados.

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