Nuevamente se realizó un operativo de limpieza nocturno en Avenida Mosconi, de Goya a Río Colorado. El Subsecretario de Limpieza Urbana, Christian Haspert, explicó que quedaron algunos microbasurales que irán a retirar con camiones batea, lo cual lo harán durante esta semana por la mañana.

El operativo de desmalezamiento y poda correctiva se realizó el martes por la noche, con la presencia de 50 trabajadores que estuvieron hasta las 4 de la mañana realizando las tareas.

Haspert destacó que fue una noche tranquila y que el mayor problema que suelen tener es vehículos que pasan a alta velocidad y no respetan las indicaciones de que hay gente en la calzada, sin embargo todo se desarrolló normalmente.

Contó que durante la jornada de anoche, los equipos encontraron grandes cantidades de maleza y residuos acumulados, “esta es una situación que se repite cada vez que se interviene en estos corredores”, advirtió el funcionario y habló sobre las consecuencias de arrojar basura desde los vehículos:

“los residuos terminan obstruyendo los sumideros ubicados sobre la colectora de Mosconi lo que genera problemas serios en los días de lluvia. Si tomaste una gaseosa, no arrojes la botella por la ventanilla, porque después nos causa problemas importantísimos”.

También aprovechó para destacar los operativos puerta a puerta que se realizan en distintos barrios de la ciudad. "Imagínense la cantidad de veces que hemos ido en estos seis años a trabajar sobre Avenida Mosconi. No es una vez al año y me olvido, tenes que ir todo el tiempo" destacó Haspert.

Además explicó que no se pueden hacer estos operativos de día, ya que se generan accidentes y choques, algo que ya ha ocurrido. "El personal que trabajó hasta las 4 de la mañana hoy a las 7 ya estaba de nuevo en su puesto de trabajo, por eso se elige hacerlo una vez por semana de noche".

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