El empresario que protagonizó un escandaloso y violento episodio durante un allanamiento en la zona de Ferri, donde atacó a fierrazos a policías y luego escapó en su camioneta desatando una persecución, fue finalmente acusado en Cipolletti por encubrimiento y resistencia a la autoridad, en una causa que ahora avanza en la Justicia.

El hecho, que en su momento sacudió a la zona norte de la ciudad, ocurrió el 26 de febrero cuando efectivos de la Comisaría 32° llegaron hasta un predio rural sobre calle B15 con una orden clara: secuestrar una desarenadora K10 valuada en unos 120 mil dólares, denunciada como robada meses antes. En principio, todo parecía bajo control. El propio dueño del lugar, identificado como Gustavo Huenul, había dado señales de que iba a colaborar con el procedimiento.

Sin embargo, la situación cambió de manera abrupta y violenta. Porque cuando los uniformados comenzaron a coordinar el traslado de la pesada maquinaria, de unas 12 toneladas, el empresario pasó de la calma a la furia en cuestión de segundos. Fue en ese momento cuando tomó un hierro de gran tamaño y comenzó a perseguir tanto a los testigos convocados como al personal policial, obligándolos a retroceder y salir del predio en medio de una escena caótica.

Pero el episodio no terminó ahí. Lejos de calmarse, el hombre cerró el portón del lugar con candado, se subió a una camioneta RAM y escapó a toda velocidad por las calles rurales de la zona, desatando una persecución que elevó aún más la tensión. Los patrulleros salieron tras él y lograron interceptarlo finalmente en la intersección de La Esmeralda y Arturo Illia, donde frenaron su marcha y concretaron la detención.

A partir de ese momento, la causa tomó carril judicial. Y ahora, semanas después, la Justicia avanzó con la formulación de cargos. En una audiencia realizada este martes, la jueza Amorina Sánchez Merlo dio por imputado a Huenul por encubrimiento, por la presunta adquisición de la maquinaria robada, con sospecha de su origen ilícito, en concurso real con atentado y resistencia a la autoridad.

Además, durante la audiencia, el fiscal Diego Vázquez expuso con claridad la secuencia de los hechos, mientras que la defensa oficial no objetó la acusación, reconociendo que el episodio descripto es concreto.

Con ese escenario, se abrió una etapa de investigación penal preparatoria que se extenderá por cuatro meses..

El equipo de grandes dimensiones, compuesto por 24 piezas y clave para tareas industriales, lo que explica no solo su alto valor económico sino también el fuerte operativo desplegado para recuperarlo.